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صادم وبالفيديو..فتاة بوجه مكشوف:'' تعرضت للتحرش الجنسي خلال موسم الحج بالحرم المكي''

بتاريــخ : 4 مارس 2018 / 12:06 صادم وبالفيديو..فتاة بوجه مكشوف: تعرضت للتحرش الجنسي خلال موسم الحج بالحرم المكي | دولي
صادم وبالفيديو..فتاة بوجه مكشوف:'' تعرضت للتحرش الجنسي خلال موسم الحج بالحرم المكي''
كشفت قناة ''بي بي سي'' البريطانية خلال الأسبوع الجاري، أن نساء، تعرضن للتحرش الجنسي في مكة المكرمة خلال موسم الحج.

''شوف تيفي''

كشفت قناة ''بي بي سي'' البريطانية خلال الأسبوع الجاري، أن نساء، تعرضن للتحرش الجنسي في مكة المكرمة خلال موسم الحج.

وحسب موقع القناة ففي تقرير بعنوان ''التحرش أثناء موسم الحج.. نساء يشاركن تجاربهن''، أكدت فتاة تدعى آنجي أنجوني، تعرضها للتحرش خلال رحلتها للحج سنة 2010، حيث قام أحدهم بلمس مؤخرتها في متجر أمام الحرم المكي، قائلة: ''لقد صُدمت، لقد وقع الأمر على بعد أقل من مترين من أمي. كنت خائفة للغاية أن أصرخ''.

وأشارت الفتاة للقناة بأن أختها هي الأخرى، تعرضت للتحرش ولكن من قبل حارس داخل الحرم المكي، وقد صرخت في وجهه، قائلة: ''ماذا تفعل! ليس من حقك أن تلمس أختي''.

وأكدت القناة بأن سفارة السعودية في لندن، كشفت لها بأنها تتعامل بجدية مع أي شكاوى اعتداء تصلها ويحقق فيها من قبل الشرطة.

 

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الحرم المكي التحرش الفتاة حارس أمن

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