إيكيدير على موعد مع الذهب في نهائي 1500 متر لبطولة العالم داخل القاعة ﻿

يشارك عبد العاطي إيكيدير، اليوم الأحد، في نهائي سباق مسافة 1500 متر لبطولة العالم داخل القاعة بداية من الساعة 16.15 عصرا والتي تجرى أطوارها بمدينة برمينغهام البريطانية في الفترة المتراوحة بين فاتح و5

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

يشارك عبد العاطي إيكيدير، اليوم الأحد، في نهائي سباق مسافة 1500 متر لبطولة العالم داخل القاعة بداية من الساعة 16.15 عصرا والتي تجرى أطوارها بمدينة برمينغهام البريطانية في الفترة المتراوحة بين فاتح و5 مارس الجاري.

وتأهل إيكيدير بعد تحقيق توقيت جيد في سباق التصفية الأولى في زمن قدره 13.40.3، بفارق سبعة أجزاء من المائة عن الاثيوبي أمان ووت، الذي حجز بطاقة التأهل الثانية.

ومعلوم أن إيكيدير سبق له أن توج بثلاث ميداليات (ذهبية، وفضية، وبرونزية) في سباق 1500 متر لبطولة العالم داخل القاعة.