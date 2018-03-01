صـــادم... رقــاة يجتــمعون لأجــل الضغـط علـى ضحية الراقي الشهير ''مصعب'' وإخراجه من سجـن عكـاشة وورطة التحرش والاغتـصاب.. وهاشنـو دارو ﻿

علــمت ''شوف تيفي'' من مصــادرها أن اجتماعا ســريا جمـع العديد من الـوجوه اللامعة في مجال الرقية الشرعية ليلة أمس السبت وذلك لأجل البحث عن حل لإخراج زميلهم في المهنة الراقي الشهير ''مصعب التوزي'' من

''شــوف تيفي''

علــمت ''شوف تيفي'' من مصــادرها أن اجتماعا ســريا جمـع العديد من الـوجوه اللامعة في مجال الرقية الشرعية ليلة أمس السبت وذلك لأجل البحث عن حل لإخراج زميلهم في المهنة الراقي الشهير ''مصعب التوزي'' من سجن عكاشة والبحث عن منفذ لتمكينه من حريته بعد ملاحقته بتهمتي التحرش والاغتصاب من طرف الوكيل العام لدى محكمـة الاستئناف بالدار البيضاء.

وأضـــافت مصادرنــا أن بعض الـرقاة اعتبروا اعتقال ''مصـعب'' والتهمة التي تلاحقه مسا كبيرا بمجال الرقية الشرعية بالمغرب ، وأن الأمر سيجعل الزبناء يتهربون من مراكز الرقية في كل ربوع المملكة ، وهو الشيء الذي سيجعل مصدر رزقهم في تراجع .

واقترح بعضهم خلال اجتماع الرقاة في إحدى مقاهي الدار البيضــاء أن يبحثوا عن الضحية وأهلها وإقناعهم لأجل التنازل والتراجع عن الشكاية التي تقدمت بها .



هـــذا وقد تم اعتقال هذا الأخير بعدما تقدمت إحدى المشتكيات إلى المصالح الأمنية بشكاية تتهمه من خلالها بالنصب واستغلالها أثناء ترقيتها وممارسة الجنس عليها واغتصابها بقلب المركز حين دخلت في غيبوبـــة.

وجـــدير بالذكر أن النيابة العامة قــررت متابعة الراقي ''مصعب التـوزي '' في حالة اعتقــال بعدما تبين لها تورط هذا الأخير فيما نسب إليه .