صادم : وفاة لاعب دولي شهير لحظات قليلة قبل انطلاق اللقاء ﻿

بشكل مفاجيء توفى نجم و قائد فريق فيورينتينا الإيطالي دافيدي أستوري، قبل لقائه أمام أودينيزي بساعات قليلة .

''شوف سبور''

بشكل مفاجيء توفى نجم و قائد فريق فيورينتينا الإيطالي دافيدي أستوري، قبل لقائه أمام أودينيزي بساعات قليلة .

ونشر النادي الإيطالي صباح اليوم الأحد بيانا عبر موقعه أعلن فيه عن وفاة مدافع الدوري الإيطالي دون الكشف عن التفاصيل، وطلب البيان من الإعلام احترام خصوصية عائلة اللاعب في تلك الظروف الصعبة.

وبحسب موقع ''أوديني نيوز'' فإن اللاعب الإيطالي لم يستيقظ من نومه في فندق الفريق بأوديني حيث كانوا يتواجدون تأهبا لمباراة اليوم ، مما استدعى حضور طبيب الفريق الذي كشف عن وفاة اللاعب وسط ذهول كل أفراد الفريق .

ولعب أستوري في 14 مناسبة سابقة مع المنتخب الإيطالي، وسبق له تمثيل كالياري وروما.