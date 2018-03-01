لهذا السبب ميسي لن يستطيع كسر رقم كريستيانو رونالدو في الدوري الإسباني ﻿

وصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى الهدف رقم 300 له في الدوري الإسباني، بعدما سجل يوم أمس ثنائية في مرمى خيتافي ، مما جعله رابع لاعب يصل إلى نفس الرقم بين لاعبي الدوريات الأوروبية الخمسة

''شوف سبور''

وصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى الهدف رقم 300 له في الدوري الإسباني، بعدما سجل يوم أمس ثنائية في مرمى خيتافي ، مما جعله رابع لاعب يصل إلى نفس الرقم بين لاعبي الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى مع فريق واحد، بعد كل من ديكسي دين (إيفرتون)، وغيرد مولر (بايرن ميونيخ) وليونيل ميسي (برشلونة).

وقالت صحيفة ''ميرور'' البريطانية يومه الأحد ، إن ماكينة ريال مدريد الإسباني لا يمكن أن تتحرك بدون وجود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مشيرة إلى أن مباراة الفريق الملكي مع خيتافي مساء السبت ''خير دليل''.

يذكر أن رونالدو حطم رقما لن يصل إليه ميسي أبدا، ذلك أن نجم النادي الملكي سجل 300 هدف خلال 286 مباراة فقط، بينما احتاج اللاعب الأرجنتيني إلى 334 لقاء ليقوم بنفس الإنجاز.