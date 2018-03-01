جـــزائريون يحتجون أمام الحدود ويهددون بطلب اللجوء السياسي ﻿

نظّـــم أمس السبت، مجموعة من الشباب العاطلين بمدينة بئر العاتر، 90 كلم جنوب ولاية تبسة، حركة احتجاجية عبّروا من خلالها عن عميق غضبهم واستيائهم من استمرار وضعهم المزري جراء انعدام فرص العمل،

''شــوف تيفي''

نظّـــم أمس السبت، مجموعة من الشباب العاطلين بمدينة بئر العاتر، 90 كلم جنوب ولاية تبسة، حركة احتجاجية عبّروا من خلالها عن عميق غضبهم واستيائهم من استمرار وضعهم المزري جراء انعدام فرص العمل، رغم قيامهم بمختلف الإجراءات القانونية والإدارية على مستوى الهيئات المكلفة بمتابعة هذا الملف، إضافة إلى صبرهم وقتا طويلا منذ إعطائهم وعودا من طرف الجهات الوصية، التي التقت بهم في مناسبات عديدة كانت أغلبها عبارة عن حركات احتجاجية وتنديدية.

وفي هــذا الصدد فالمحتجون الذين كان عددهم يتجاوز 20 شابا، تابعوا حركتهم الاحتجاجية بمسيرة تميزت بسيرهم على الأقدام إلى غاية المعبر الحدودي البرّي(الحدود مع تونس) بمنطقة بتيتة على مسافة تقدر بـ40 كلم، وتجمعوا أمام مدخله معبرّين عن امتعاضهم من عدم جدية ممثلي السلطات المحلية في المبادرة إلى اتخاذ إجراءات فورية تعمل على وضع حد لحالة البطالة المزرية التي يتخبطون فيها، منذ سنوات طويلة.

هــذا ورغم انتهاجهم الطرق القانونية في التسجيل على مستوى الوكالة المحلية للتشغيل، وانتظار دورهم في الحصول على فرصة في التوظيف على مستوى مؤسسة من المؤسسات الاقتصادية التي تتوفر عليها المنطقة، ولعل أبرزها منجم جبل العنق الذي يعتبر من أكبر المناجم الخاصة باستخراج ومعالجة مادة الفوسفاط في الجزائر، إلا أنهم بقوا رهينة وعود لم تتجسد.