فيديو.. الإبراهيمي يفضح منخرطين شاركا في مؤامرة إفشال الجمع العام الاستثنائي للرجاء ﻿

كشف عصام الإبراهيمي عضور اللجنة التحضيرية للجمع العام الاستثنائي لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، عن الأسباب الحقيقية وراء إفشال إجراء الجمع العام للمرة الثانية على التوالي موجها اتهامات

''شوف سبور''

كشف عصام الإبراهيمي عضور اللجنة التحضيرية للجمع العام الاستثنائي لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، عن الأسباب الحقيقية وراء إفشال إجراء الجمع العام للمرة الثانية على التوالي موجها اتهامات مباشرة للمنخرط محمد صغرور وسعيد الشرامي.

وأكد الإبراهيمي في شريط فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه تمكن من توفير قاعة الندوات تتمتع بكل المؤهلات التقنية والتأمينية لإجراء الجمع العام ليتم رفضها بعد تدخل محمد صغرور بحجة أنه دفع تسبيقا لأحد الفنادق داخل مدينة الدار البيضاء وتمكن من تأمين مكان الجمع العام، علما أنه لم يتبق سوى يوم واحد على إجرائه.

وأوضح الإبراهيمي ، أن المنخرط الرجاوي صغرور رفض الكشف عن مكان الجمع العام إلى غاية الساعة 13.00 من يوم 28 فبراير، في الوقت الذي وافقت السلطات الأمنية إجراء الجمع العام ليتفاجأ الجميع بعراقيل صادرة من إدارة الفندق.

وتابع قائلا :'' لم أكن على علم بأن سعيد حسبان ومحمد صغرور يجتمعان يوميا بنفس الفندق الذي حجزه محمد صغرور ويشتغلان على إفشال الجمع العام''.

وكشف المنخرط الرجاوي، أن صغرور ''شارك في مؤامرة كبيرة ضد المنخرطين''، مؤكدا أنه أعد كل السيناريوهات لإفشال الجمع العام بأمر من الرئيس الحالي سعيد حسبان.