عاجل..اللاعب المغربي أزارو يتلقى مبلغا خياليا ﻿

تلقى المغربى وليد أزارو، مهاجم النادى الأهلى، عرضاً مغرياً ومهما من أحد أندية الدورى الإماراتى، للرحيل عن الأهلي المصري فى نهاية الموسم الحالى، مقابل سبعة ملايين دولار.

''شوف تيفي''

تلقى المغربى وليد أزارو، مهاجم النادى الأهلى، عرضاً مغرياً ومهما من أحد أندية الدورى الإماراتى، للرحيل عن الأهلي المصري فى نهاية الموسم الحالى، مقابل سبعة ملايين دولار.

وحسب ما كشف عنه موقع الوطن المصري قبل قليل من يومه الأحد، فإن أزارو رفض تماماً فكرة الانتقال إلى أي دوري عربى بعد جلسة مع مسؤولى الأهلى.

وأكد الموقع المصري أن أزارو، أشار إلى أنه سينتقل إلى نادٍ أوروبى فقط حال رحيله عن القلعة الحمراء، وأنه يركز فى الفترة الحالية مع القلعة الحمراء، ويرغب فى التتويج بدوري أبطال إفريقيا والمشاركة فى كأس العالم للأندية، ومن ثم التفكير فى الرحيل عن الأهلى.