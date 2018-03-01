تفاصيل غـرق شـابة بشاطئ ''طاش مطاش'' قرب مدينة العيون ﻿

تعرضت صباح يوم السبت شابة تبلغ 22 سنة للغرق بشاطئ ''طاش مطاش '' القريب من مدينة العيون.

''شــوف تيفي''

تعرضت صباح يوم السبت شابة تبلغ 22 سنة للغرق بشاطئ ''طاش مطاش '' القريب من مدينة العيون.

وحسب ما توفر من معلومات لصفحة فيسبوكية محلية تعنى بأخبار مدينة العيون، فالشابة كانت تتابع دراستها بمعهد التسير والإعلاميات بالعيون و كانت في رحلة رفقة أصدقائه بنفس الشاطئ .

وأضــافت ذات المصادر أن شابتين كانتا تقومان بالسباحة في الشاطئ قبل أن تجرفهما الأمواج وتتعالى صيحاتهما حيث تمكن أصدقائهما ومجموعة من رواد الشاطئ من إنقاذ إحدى الشابتين.

هــذا وقد تم نقل إحداهما لمستشفى الحسن بن المهدي بالعيون ، بينما الشابة الأخرى تعرضت للغرق وتم نقل جثتها لمستودع الأموات بنفس المستشفى.