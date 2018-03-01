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أمطار ورياح قوية بهذه المناطق والبحر هائج بزاف اليوم الأحد

بتاريــخ : 4 مارس 2018 / 09:51 أمطار ورياح قوية بهذه المناطق والبحر هائج بزاف اليوم الأحد | مجتمع
أمطار ورياح قوية بهذه المناطق والبحر هائج بزاف اليوم الأحد
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأحد، نزول أمطار وزخات مطرية رعدية قوية في بعض الأحيان بالريف ، ومنطقة طنجة، واللوكوس والسايس والغرب والأطلس المتوسط .

''شوف تيفي''

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأحد، نزول أمطار وزخات مطرية رعدية قوية في بعض الأحيان بالريف ، ومنطقة طنجة، واللوكوس والسايس والغرب والأطلس المتوسط .

كما تتوقع المديرية مرور سحب كثيفة مصحوبة بأمطار أو زخات مطرية ستكون في بعض الأحيان رعدية وقوية من حين لآخر بالسهول والسواحل شمال طانطان، وبمرتفعات الأطلس، ومناطقهم الغربية، وبالمتوسط، وكذا بالسهول الداخلية وبسوس.

وستكون السماء غائمة بالمنطقة الشرقية مع نزول قطرات وزخات مطرية ضعيفة إلى معتدلة ورعدية في بعض الأحيان خلال الزوال والليلة الموالية ، في حين ستكون السماء غائمة في باقي المناطق مع تسجيل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية خلال الصباح والليلة الموالية بالقرب من السواحل الأطلسية الجنوبية . وستهم تساقطات ثلجية قمم مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط. وستهب الرياح قوية إلى جد قوية جنوبية إلى غربية بشمال البلاد ومن القطاع الغربي إلى شمالية بوسط البلاد ومن القطاع الغربي إلى شمالية بالجنوب. هبوب زوابع رملية بالمنطقة الشرقية وبالجنوب الشرقي وبالأقاليم الجنوبية. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 2- و4 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 4 و11 درجة بالريف، والمنطقة الشرقية والسايس، والسفوح الجنوبية الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 11 و16 درجة بباقي ربوع البلاد.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 3 و 10 درجات بالمرتفعات والريف، وما بين 12 و18 درجة بمنطقة طنجة، والساحل المتوسطي، والسواحل والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى، والمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الداخلية، وسوس وما بين 18 و25 درجة بالجنوب الشرقي وداخل عبدة والشياظمة وشمال الأقاليم الجنوبية والسواحل الأطلسية الجنوبية وما بين 25 و 30 درجة بأقصى الجنوب وبباقي المناطق الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان ثم قليل الهيجان إلى هائج بعد الزوال بين سبتة وتطوان وما بين الحسيمة والسعيدية وبالمتوسط، وقويا إلى جد قوي الهيجان غرب البوغاز، وهائجا شرق البوغاز وقليل الهيجان إلى هائج بالسواحل الأطلسية بين طانطان والعيون، وهائجا إلى قوي الهيجان بالمناطق الأخرى.

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