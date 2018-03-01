المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية تعلن إضرابا وطنيا في جميع مرافق الجماعات المحلية بالبلاد..وهاعلاش ﻿

أعلنت ''المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية''، إضرابا وطنيا في جميع مرافق الجماعات المحلية بالبلاد، يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

''شوف تيفي''

أعلنت ''المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية''، إضرابا وطنيا في جميع مرافق الجماعات المحلية بالبلاد، يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

وقالت في بيان لها، أن قرارها هذا، جاء بعد ''التراجع عن التزامات وتعهدات وزارة الداخلية الواردة في محاضر الاتفاقات المشتركة بين الوزارة والنقابات العاملة داخل القطاع''.

وأضافت أن إضرابها يهدف إلى ''المطالبة بالاستجابة الفورية لمطالب ''مراجعة النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية بما يضمن المساواة والمماثلة مع باقي الأنظمة الأساسية لبعض القطاعات، وإقرار تعويض على المردودية واسترجاع التعويض الخاص، وحذف السلم السابع كحق مكتسب لفئة المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين بقطاع الجماعات الترابية''.

وفي ذات السياق دعت إلى ''إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وموظفات الجماعات الترابية''.

هذا، علاوة على ''التسوية العاجلة لوضعية الموظفين حاملي الشهادات (التقنيون، المجازون، الماستر، المهندسون، الدكتوراه...) والمرتبون في سلالم الأجور لا تتناسب والشهادة المحصل عليها''.