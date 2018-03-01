مثير .. هاري ينشر فيديو يوثق لفوزه التاريخي على خصمه المصري غرغس ﻿

نشر بدر هاري البطل المغربي في رياضة الكيك بوكسينغ والكي1، فيديو مثير يلخص مباراته القوية أمام خصمه المصري غرغس التي أجريت يوم أمس السبت برسم منافسات كلوري الدولية.

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

نشر بدر هاري البطل المغربي في رياضة الكيك بوكسينغ والكي1، فيديو مثير يلخص مباراته القوية أمام خصمه المصري غرغس التي أجريت يوم أمس السبت برسم منافسات كلوري الدولية.

وتمكن هاري من العودة إلى الواجهة و تحقيق أول فوز له بعد خروجه من السجن على خلفية اعتدائه على رجل أعمال هولندي، بحيث توج بفوز مهم على خصمه المصري للمرة الثانية على التوالي بالنقاط، متفوقا عليه خلال الجولة الأولى والأخيرة.

ويذكر أن البطل المغربي بدر هاري، كان قد انهزم خلال آخر نزال خاضه سنة 2017 أمام البطل ''الوحش'' الهولندي ريكو بالضربة القاضية.