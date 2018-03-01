عاجل..نايضة في مصر..وهذا عدد القتلى ﻿

أعلن الجيش المصري اليوم الأحد عن مقتل ضابطين وجنديين وإصابة ضابط وثلاثة جنود والقضاء على عشرة من ''العناصر التكفيرية المسلحة'' خلال العملية الأمنية الشاملة (سيناء 2018) المستمرة منذ نحو ثلاثة أسابيع ضد

"شوف تيفي"

أعلن الجيش المصري اليوم الأحد عن مقتل ضابطين وجنديين وإصابة ضابط وثلاثة جنود والقضاء على عشرة من "العناصر التكفيرية المسلحة" خلال العملية الأمنية الشاملة (سيناء 2018) المستمرة منذ نحو ثلاثة أسابيع ضد متشددي تنظيم الدولة الإسلامية في محافظة شمال سيناء وأجزاء أخرى من البلاد.

وقال الجيش في بيانه الرابع عشر عن العملية الأمنية "تم استشهاد ضابطين وجنديين وإصابة ضابط وثلاثة جنود أثناء الاشتباكات وتطهير البؤر الإرهابية".

وأضاف البيان أن القوات قتلت عشرة متشددين خلال الاشتباكات. وتم "القبض على عدد 245 فردا من العناصر المشتبه بهم والمطلوبين جنائيا".

وحسب وكالة رويترز فقد استهدفت القوات الجوية "ستة أهداف للعناصر الإرهابية" ودمرت سيارتين مفخختين و145 ملجأ ووكرا ومخزنا بالمناطق الجبلية.