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محمد رمضان يوجه رسالة مؤثرة لوليد أزارو نجم فريق الأهلي المصري

بتاريــخ : 4 مارس 2018 / 05:40 محمد رمضان يوجه رسالة مؤثرة لوليد أزارو نجم فريق الأهلي المصري | سبور
محمد رمضان يوجه رسالة مؤثرة لوليد أزارو نجم فريق الأهلي المصري
وجه محمد رمضان، الفنان المصري رسالة مؤثرة لوليد أزارو، نجم وهداف فريق الأهلى المصرى، معبرا له عن احترامه الشديد لشخصه بعدما اعتبره واحدا من أفضل الممثلين بالسينما المصرية.

'' شوف سبور''

وجه محمد رمضان، الفنان المصري رسالة مؤثرة لوليد أزارو، نجم وهداف فريق الأهلى المصرى، معبرا له عن احترامه الشديد لشخصه بعدما اعتبره واحدا من أفضل الممثلين بالسينما المصرية.

وأكد محمد رمضان، خلال تغريدة على توتير، أنه يحترم اللاعب المغربي ابن فريق الدفاع الحسني الجديدي قائلا :''بحترمه جداً، بس دلوقتى بحترمه أكثر''.

وقدم أزارو مستويات جيدة رفقة فريقه المصري، بعد أن تجاوز مرحلة فتور، جرت عليه انتقادات قوية من طرف الإعلام والنقاد الرياضيين المصريين، وأصبح اليوم هداف الأهلي والدوري المصري.

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شوف سبور المغرب محمد رمضان وليد أزارو

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