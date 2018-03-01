مصالح الشرطة القضائية تضع حدا لنشاط شبكة مختصة في النصب على الطريقة الإفريقية بكازا ﻿

نجحت مصالح الشرطة القضائية بمنطقة الدارالبيضاء أنفا في وضع حد لنشاط شبكة مختصة في النصب على الطريقة الإفريقية بحيث تمكنت من إيقاف زعيم الشبكة ويتعلق الأمر بمهاجر من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء

شوف تيفي

نجحت مصالح الشرطة القضائية بمنطقة الدارالبيضاء أنفا في وضع حد لنشاط شبكة مختصة في النصب على الطريقة الإفريقية بحيث تمكنت من إيقاف زعيم الشبكة ويتعلق الأمر بمهاجر من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء يقيم بالمملكة المغربية بصفة غير قانونية.

وحسب البلاغ الصادر من المديرية العامة للأمن الوطني توصلت شوف تيفي بنسخة منه، فإن عملية إيقاف المعني بالأمر البالغ من العمر 38 سنة، جاءت بعدما حاول ومشاركوه إقناع مواطن مغربي باستثمار مبالغ مالية ضخمة في شراء مادة سائلة سحرية من أجل غسل قطع ورقية سوداء على أساس أنها ستتحول إلى مبالغ مالية ضخمة من العملة الأجنبية إلا أن الضحية فطن إلى الحيلة بعد أن كان قد أرسل مبلغا ماليا بالعملة المغربية.

وقد حجز من المعني لحظة إيقافه خزنة حديدية بها أوراق على شاكلة العملات النقدية الأجنبية مطلية بلون أسود وكذا هاتف محمول.

وقد تم تقديم المعني بالأمر إلى العدالة بعدما تم الاحتفاظ به رهن تدابير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة ولازال البحث جاريا في حق باقي الشركاء والمساهمين.