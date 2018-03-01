المنتخب الوطني النسوي يفوز على المنتخب اللكسمبورغي بسبعة أهداف لواحد ﻿

فاز المنتخب الوطني النسوي، بنتيجة 7 أهداف مقابل هدف واحد في المباراة الودية التي جمعته مساء اليوم السبت بمنتخب لكسمبورغ بمدينة طنجة .

''شوف سبور''

فاز المنتخب الوطني النسوي، بنتيجة 7 أهداف مقابل هدف واحد في المباراة الودية التي جمعته مساء اليوم السبت بمنتخب لكسمبورغ بمدينة طنجة .

وتناوب على تسجيل أهداف المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية في هذه المقابلة التي أقيمت بالملعب الكبير لمدينة طنجة، كل من غزلان شباك من ضربة جزاء ( دقيقة 7) وابتسام الجريدي (في الدقيقتين 9 و35) ونجاة بدري (دقيقة 27) ومريم هاجيري ( في الدقيقتين 32 من ضربة جزاء و40) وسناء السودي ( الدقيقة 90).

ووقع الهدف الوحيد للمنتخب اللكسمبورغي في هذه المقابلة الودية التي قادتها الحكمة بشرى كربوب، اللاعبة داسيلفا كاتي في الدقيقة 72.