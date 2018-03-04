خطــير.. قتل مرتو قدام بنتو وصورها فيديو وهاشنو وقع منين جاو البوليس ﻿

أقدم زوج سوري يبلغ من العمر 41 سنة ظهر يوم أمس الجمعة على قتل زوجته البالغة قيد حياتها 37 عاما موجها لها طعنة غادرة، في شقة في مولاكر بألمانيا ولاذ بالفرار.

شوف تيفي

أقدم زوج سوري يبلغ من العمر 41 سنة ظهر يوم أمس الجمعة على قتل زوجته البالغة قيد حياتها 37 عاما موجها لها طعنة غادرة، في شقة في مولاكر بألمانيا ولاذ بالفرار.

وحسب ما تم تداوله عبر مجموعة من الصفحات الإخبارية، فإن الزوج الجاني وبعد ارتكابه لجريمته الشنعاء هرب رفقة أحد أبنائه سيرا على الأقدام.

وأضافت المصادر ذاتها، أن ابنته القاصر التي بقيت في الشقة هي من أخبرت العناصر الأمنية بالجريمة التي اقترفها والدها في حق والدتها.

هذا وتمكن رجال الشرطة من اعتقال الجاني في المحطة فى مولاكر.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المتهم يشتبه في أنه نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي حول تفاصيل جريمته، وهو يحمل سكينا يقطر منه الدم، ويحكي قصة خلافه مع زوجته، ويعترف بتوجيه عدة طعنات لها بسكين بغية قتلها.