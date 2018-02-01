خبر سار.. العلماء لقاو علاج سرطان البنكرياس ﻿

اكتشف العلماء في الآونة الأخيرة، أن تناوب التسخين والتبريد يساعد في تدمير الخلايا السرطانية في البنكرياس.

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اكتشف العلماء في الآونة الأخيرة، أن تناوب التسخين والتبريد يساعد في تدمير الخلايا السرطانية في البنكرياس.

وحسب ما كشفه موقع ''ميديكال إكسبريس''، استخدم العلماء خلال الدراسة خلايا سرطانية من نوع PANC-1″ و BxPC-3'' وقد تم تسخين هذه الخلايا لدرجة حرارة تتراوح بين 45-50 درجة مئوية، ثم تجميدها إلى ناقص 10-20 درجة مئوية. استمرت عملية التسخين خمس دقائق، بعد ذلك تابع الباحثون حالة هذه الخلايا خلال سبعة أيام.

وبالنتيجة، اكتشف العلماء أن الخلايا السرطانية تموت تقريبا عندما ترتفع الحرارة إلى 48-50 درجة مئوية ومن ثم تنخفض إلى ناقص 25 درجة مئوية. لذلك يدرس العلماء مدى فعالية هذه العملية معكوسة، حيث تُجمد الخلايا السرطانية أولا، ثم تُسخن.