إم بي سي تصدم متتبعيها وتوقف بث المسلسلات التركية لهذا السبب ﻿

في قرار مفاجئ، قررت شبكة قنوات “إم بي سي” إيقاف عرض كافة المسلسلات التركية وذلك بداية من الأحد المقبل بسبب وجود أزمة راهنة وخلاف سياسي بين تركيا والسعودية.

شوف تيفي

في قرار مفاجئ، قررت شبكة قنوات “إم بي سي” إيقاف عرض كافة المسلسلات التركية وذلك بداية من الأحد المقبل بسبب وجود أزمة راهنة وخلاف سياسي بين تركيا والسعودية.

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام عربية، فإن هذا القرار صدم متتبعي المسلسلات التركية حيث اشتهرت شبكة قنوات “إم بي سي” ببثها لأبرز المسلسلات التركية الشهيرة.

الجدير بالذكر، أن مسلسل “في الداخل” التركي، لم تعرض منه سوى 5 حلقات فقط، نظرًا لبدأ عرضه من الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن يعرض بدلًا منه المسلسل البرازيلي، “حكاية روك”، بداية من الأحد المقبل في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، والثامنة بتوقيت القاهرة، عبر قناة “إم بي سي 4”.

أما عن مسلسل “أنت وطني”، والذي يُعرض عبر قناة “إم بي سي 1″، سيتوقف ويبدأ عرض المسلسل الباكستاني “حب لا حدود له”، بداية من الأحد المقبل أيضًا، وذلك في تمام السابعة مساءً بتوقيت السعودية، والسادسة بتوقيت مصر.