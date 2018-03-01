التراس الوينرز تفجرها في وجه فريق الدفاع الحسني الجديدي ﻿

عبرت التراس الوينرز المساندة لفريق الوداد البيضاوي لكرة القدم عن امتعاضها للطريقة التي تعاملت بها إدارة فريق الدفاع الحسني الجديدي مع جمهور القلعة الحمراء، على أرضية ملعب العبدي بالجديدة، برسم

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عبرت التراس الوينرز المساندة لفريق الوداد البيضاوي لكرة القدم عن امتعاضها للطريقة التي تعاملت بها إدارة فريق الدفاع الحسني الجديدي مع جمهور القلعة الحمراء، على أرضية ملعب العبدي بالجديدة، برسم الجولة 19 من منافسات البطولة الاحترافية.

وأفادت الوينرز في بلاغ نشرته عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك، أن اللجنة المنظمة التابعة للفريق الجديدي، لم تخبر الجماهير بقرار تأجيل المباراة، إضافة إلى احتجازها بالمدرجات رغم قساوة الطقس مع إعادة بيع التذاكر للمرة ثانية بأثمنة مبالغ فيها بلغت 100 درهم عوض 30 درهما.

وجاء في بلاغ الوينرز، أنه من المجحف أن يغادر الجميع الملعب ( اللاعبين ، الحكام ، المسؤولين ... ) ويظل الجمهور محاصرا بلا أي داع ووسط علامات استفهام وتساؤلات لم تجد أي جواب.