زوج يضرم النار في جسده أمام الجيران بسبب زوجته بمدينة أكادير ﻿

أضرم زوج النار في جسده يوم أمس الجمعة بعدما نشب خلاف حاد مع زوجته بالجماعة القروية الدراركة شرق أكادير.

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أضرم زوج النار في جسده يوم أمس الجمعة بعدما نشب خلاف حاد مع زوجته بالجماعة القروية الدراركة شرق أكادير.

وفي تفاصيل الواقعة، لم يتردد الزوج في إضرام النار بجسده عقب نشوب خلاف حاد مع زوجته ليغادر المنزل متوجها إلى أحد الدكاكين بالمنطقة، حيث اقتنى مادة قابلة للاشتعال، وأقدم على فعلته.

وحسب وسائل إعلام جهوية، فإن الزوج نُقل في حالة حرجة إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بالمدينة لتلقي العلاجات الضرورية.

هذا وفور وقوع الحادث الخطير، حلت بعين المكان عناصر الدرك الملكي من أجل فتح تحقيق في النازلة.