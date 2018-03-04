بالصور.. نجمة ذو فويس كيدز أشرقت أحمد تؤدي مناسك العمرة ﻿

أدت المتسابقة المصرية أشرقت أحمد مناسك العمرة رفقة والدها ووالدتها، بعد مشاركتها في حفل غنائي بالمملكة العربية السعودية رفقة زملائها ببرنامج ذو فويس كيدز.

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أدت المتسابقة المصرية أشرقت أحمد مناسك العمرة رفقة والدها ووالدتها، بعد مشاركتها في حفل غنائي بالمملكة العربية السعودية رفقة زملائها ببرنامج ذو فويس كيدز.

ونشر الملحن المصري أحمد سعد السكندري، والد أشرقت أول أمس الخميس عبر حسابه الرسمي على الفيسبوك صورا تجمعه بابنته وزوجته داخل الحرم المكي معلقا عليها « عمرة مقبوله يا حاجه أشرقت وعقبال كل اللي شافنا وقال أمين وماشاء الله .. »

تجدر الإشارة، إلى أن الحفل الغنائي الذي نظم بالسعودية ضم مجموعة من الأطفال المشاركين في البرنامج الغنائي، منهم الفائز باللقب المغربي حمزة لبيض واللبنانية لين الحايك والسعودي لوجي المسرحي و المصرية جنة الجندي وغيرهم.