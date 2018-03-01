هذه حقيقة الفيديو المتداول الذي نُسب لسجن عكاشة والذي أُرفق بتعليق باللهجة الريفية ﻿

ردا على الفيديو المنشور في عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يزعم صاحبه أنه تم تصويره بالسجن المحلي عين السبع-عكاشة، مع إرفاقه باللهجة الريفية، تؤكد إدارة السجن المحلي عكاشة أن

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ردا على الفيديو المنشور في عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يزعم صاحبه أنه تم تصويره بالسجن المحلي عين السبع-عكاشة، مع إرفاقه باللهجة الريفية، تؤكد إدارة السجن المحلي عكاشة أن الفيديو المنشور لا علاقة له بهذه المؤسسة السجنية، وأن المرافق الظاهرة فيه لا تنطبق في مواصفاتها على أي من المرافق التي تحتوي عليها المؤسسات السجنية ببلادنا.

وأضافت الإدارة عبر البلاغ الصادر عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن الجهات التي تقف وراء ترويج مثل هذه الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تسعى إلى تبخيس المجهودات التي يبذلها قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج من أجل النهوض بمستوى المؤسسات السجنية والجهود المبذولة من أجل تحسين ظروف اعتقال النزلاء.





