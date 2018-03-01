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عـــاجل.. شوفو أشنو حصلو عند بوعشرين فسجن عين برجة بالدارالبيضاء و هكذا ردت إدارة السجن على دفاع المعتقل

بتاريــخ : 3 مارس 2018 / 22:00 عـــاجل.. شوفو أشنو حصلو عند بوعشرين فسجن عين برجة بالدارالبيضاء و هكذا ردت إدارة السجن على دفاع المعتقل | صحافة
عـــاجل.. شوفو أشنو حصلو عند بوعشرين فسجن عين برجة بالدارالبيضاء و هكذا ردت إدارة السجن على دفاع المعتقل
كشفت إدارة سجن عين برجة بالدارالبيضاء، يومه السبت،أنها سمحت للنزيل توفيق بوعشرين بالتوقيع على بعض الوثائق و بعد عملية التدقيق الذي قامت به المؤسسة وفقا لواجبها تمكنت من ضبط وثيقتين لم تكونا ضمن

شوف تيفي

 

كشفت إدارة سجن عين برجة بالدارالبيضاء، يومه السبت،أنها سمحت للنزيل توفيق بوعشرين بالتوقيع على بعض الوثائق و بعد عملية التدقيق الذي قامت به المؤسسة وفقا لواجبها تمكنت من ضبط وثيقتين لم تكونا ضمن لائحة الوثائق موضوع ترخيص النيابة العامة بالتوقيع ليتم استبعادهما مقابل السماح للنزيل المذكور بتوقيع باقي الوثائق.

وردا على التصريحات الإعلامية لأحد أعضاء هيأة دفاع المعتقل توفيق بوعشرين بالسجن المحلي عين برجة بالدارالبيضاء،

أفاد بلاغ، للإدارة السجنية المذكورة توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه ،أنه فيما يتعلق بالوضع الصحي للنزيل فمنذ حلوله بالمؤسسة السجنية المذكورة وهو يحظى بالرعاية الصحية اللازمة من طرف الطاقم الطبي حيث أجريت له فحوصات طبية وتحاليل مخبرية وقدمت له الأدوية الموصوفة في حينه وهي متوفرة داخل زنزانته ولم يكن الأمر موضوع أية شكاية من طرفه.

وحسب ما جاء في البلاغ ، فإنه وفيما يتعلق بعملية التفتيش التي خضع لها النزيل المذكور فإن الأمر يسري على جميع النزلاء عند أي نشاط أو تحرك كما يعتبر عدم القيام به من طرف الموظفين إخلالا بواجبهم المهني بشرط أن تتم هذه العملية وفق الضوابط القانونية المؤطرة لها بما يحفظ ويصون كرامة النزلاء.

وأخيرا، أكد البلاغ، أن الإدعاءات والمزاعم التي يرزج لها بعض المحامين من هيأة الدفاع عن المعني بالأمر لن تثني إدارة المؤسسة عن تطبيقها للقانون على جميع النزلاء دون تمييز.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

بوعشرين شوف تيفي صحافة عين برجة سجن

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