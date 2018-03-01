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عــاجل..بعد فاجعة درب سلطان..وفاة طفلين غرقا في صهريج لتجميع مياه الأمطار نواحي كازا | حوادث و حقوق

عــاجل..بعد فاجعة درب سلطان..وفاة طفلين غرقا في صهريج لتجميع مياه الأمطار نواحي كازا

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عــاجل..بعد فاجعة درب سلطان..وفاة طفلين غرقا في صهريج لتجميع مياه الأمطار نواحي كازا

بتاريــخ : 3 مارس 2018 / 21:50 عــاجل..بعد فاجعة درب سلطان..وفاة طفلين غرقا في صهريج لتجميع مياه الأمطار نواحي كازا | حوادث و حقوق
عــاجل..بعد فاجعة درب سلطان..وفاة طفلين غرقا في صهريج لتجميع مياه الأمطار نواحي كازا
أفادت السلطات المحلية بإقليم مديونة أن طفلين يبلغان حوالي 13 سنة لقيا مصرعهما غرقا، مساء اليوم السبت، بصهريج لتجميع مياه الأمطار متواجد بمحاذاة مشروع الرشاد لإعادة إسكان قاطني دور الصفيح.

شـــوف تيفي:

أفادت السلطات المحلية بإقليم مديونة أن طفلين يبلغان حوالي 13 سنة لقيا مصرعهما غرقا، مساء اليوم السبت، بصهريج لتجميع مياه الأمطار متواجد بمحاذاة مشروع الرشاد لإعادة إسكان قاطني دور الصفيح.

وحسب المعطيات الأولية فإن الفتيين اللذين يقطنان بدوار البقاقشة، جماعة المجاطية أولاد طالب، قصدا الصهريج المذكور رغبة في السباحة، قبل أن يلقيا حتفهما غرقا بداخله.

وفور إشعارها بالحادث انتقلت السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث تم انتشال جثة أحد الضحايا فيما لازال البحث جاريا للوصول إلى جثة الضحية الثاني.

وأوضح المصدر أنه تم فتح بحث من طرف السلطات المختصة، تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد ظروف وملابسات الحادث.


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