طاليب: قرار تأجيل مباراتنا أمام الوداد الرياضي صائب ﻿

قال عبد الرحيم طاليب، مدرب فريق الدفاع الحسني الجديدي ، إن تأجيل المباراة أمام الوداد الرياضي، من طرف الحكم سمير الكزاز، هو قرار صائب بسبب كثرة التساقطات المطرية التي تهاطلت منذ صباح هذا اليوم على

"شوف سبور"

قال عبد الرحيم طاليب، مدرب فريق الدفاع الحسني الجديدي ، إن تأجيل المباراة أمام الوداد الرياضي، من طرف الحكم سمير الكزاز، هو قرار صائب بسبب كثرة التساقطات المطرية التي تهاطلت منذ صباح هذا اليوم على مدينة الجديدة، حيث حولت ملعب العبدي إلى برك مائية، كما اختفت خطوط الشرط والزوايا والمرمى.

وأضاف مدرب فريق الدفاع الحسني الجديدي في تصريح لـ"راديو مارس"، أن هذا التأجيل لصالحنا في مواجهة فريق فيتا كلوب الكونغولي، يوم الأربعاء المقبل، في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، خصوصا لو لعبنا مباراة اليوم كنا سنبدل مجهودا بدنيا كبيرا، بسبب أرضية الملعب المبللة، مما كان سيعرض اللاعبين لإصابات عضلية.

وكانت لجنة البرمجة التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قد قررت برمجة إعادة المباراة بين فريقي الدفاع الحسني الجديدي والوداد الرياضي يوم غد الأحد بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال.





