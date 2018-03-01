فرقة مكافحة المخدرات تقبض على شقيقين يروجان للأقراص المهلوسة ﻿

تمكنت فرقة مكافحة المخدرات بمنطقة أمن ابن امسيك، من وضع حد لنشاط شقيقين يعملان على ترويج الأقراص المهلوسة من نوع إكستازي، يبلغان من العمر على التوالي 26 و33 سنة وذلك يوم الأربعاء المنصرم، بشارع أبي

شوف تيفي

تمكنت فرقة مكافحة المخدرات بمنطقة أمن ابن امسيك، من وضع حد لنشاط شقيقين يعملان على ترويج الأقراص المهلوسة من نوع إكستازي، يبلغان من العمر على التوالي 26 و33 سنة وذلك يوم الأربعاء المنصرم، بشارع أبي شعيب الدكالي.

وأضافت مصادر شوف تيفي، أن الشقيقين يتخذان من حي الإدريسية بمنطقة الفداء مرس السلطان مجالا لنشاطهما الإجرامي، وتبعا لتحريات وأبحاث قضائية أجرتها فرقة مكافحة المخدرات المذكورة فقد تم ضبط المعنيين في حالة تلبس بالنشاط المحظور.

وعند تفتيشهما تم العثور على ما مجموعه 340 قرصا مهلوسا وهاتفين نقالين يستعملان في التواصل مع الزبناء.

هذا وعند إيقافهما تم وضعهما تحت الحراسة النظرية لفائدة البحث المجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة.