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هام للجماهير الودادية بخصوص التعويض عن تذاكر مباراة فريقهم أمام الدفاع الحسني الجديدي

بتاريــخ : 3 مارس 2018 / 20:25 هام للجماهير الودادية بخصوص التعويض عن تذاكر مباراة فريقهم أمام الدفاع الحسني الجديدي | سبور
هام للجماهير الودادية بخصوص التعويض عن تذاكر مباراة فريقهم أمام الدفاع الحسني الجديدي
كشفت مصادر مطلعة، لـ''شوف سبور'' ، أن مسؤولي فريق الدفاع الحسني الجديدي، سيعيدون طرح تذاكر جديدة لمباراتهم أمام الوداد الرياضي برسم الجولة 19 من البطولة الاحترافية، بعدما قرر الحكم سمير الكزاز، تأجيل

"شوف سبور" : عبدالغفور ضرار

 

كشفت مصادر مطلعة، لـ"شوف سبور" ، أن مسؤولي فريق الدفاع الحسني الجديدي، سيعيدون طرح تذاكر جديدة لمباراتهم أمام الوداد الرياضي برسم الجولة 19 من البطولة الاحترافية، بعدما قرر الحكم سمير الكزاز، تأجيل المباراة بسبب كثرة التساقطات المطرية التي تهاطلت على مدينة الجديدة، حيث حولت ملعب العبدي إلى برك مائية، كما اختفت خطوط الشرط والزوايا والمرمى.

أضافت نفس المصادر، أن إدارة الفريق الجديدي، لن تعوض الجماهير الودادية التي أدت ثمن التذاكر التي تحملت عناء السفر لمدينة الجديدة ، علما أن الجماهير الودادية كانت قد احتجت قبل المباراة على رفع أثمنة تذاكر المباراة المذكورة، من 50 درهما للمدرجات المكشوفة إلى 100 درهم، و ثمن المدرجات الجانبية المغطاة من 100 درهم الى200 درهم.

 

 

 

‫شوف تيفي

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الدفاع الحسني الجديدي الوداد الرياضي شوف سبور

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