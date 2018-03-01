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آخــر مستجدات المعتقــل المعروف الراقي ''مصعب التوزي'' والقضية فيها فيديوهات ومحجوزات تتعـلق بالتحرش والاغتصاب .. تفاصيل صــادمة

بتاريــخ : 3 مارس 2018 / 19:54 آخــر مستجدات المعتقــل المعروف الراقي مصعب التوزي والقضية فيها فيديوهات ومحجوزات تتعـلق بالتحرش والاغتصاب .. تفاصيل صــادمة | مجتمع
آخــر مستجدات المعتقــل المعروف الراقي ''مصعب التوزي'' والقضية فيها فيديوهات ومحجوزات تتعـلق بالتحرش والاغتصاب .. تفاصيل صــادمة
علمت ''شوف تيفي '' من مصــادرها أنه بعــدما تم اعتقال الراقــي المغربي الشهـــير وتم تقديمه أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء صبيحة يوم الجمعة 2 مارس 2018، وقرر متابعته في حالة

''شـوف تيفي''

 

علمت ''شوف تيفي '' من مصــادرها أنه بعــدما تم اعتقال الراقــي المغربي الشهـــير وتم تقديمه أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء صبيحة يوم الجمعة 2 مارس 2018، وقرر متابعته في حالة اعتقال تنقل رجال الشرطة القضائية إلى مـركزه مساء اليوم وتم حجز كاميرات كان يستعملها هذا الأخير لأجل التصوير الرقمــي كما تم حجز جهــاز كمبيوتر وأشياء أخرى قبل أن يتم تشميع المركز.

وأكــدت ذات المصادر أن اعتقال هذا الأخير جاء بعدما تقدمت إحدى المشتكيات إلى المصالح الأمنية بشكاية تتهمه من خلالها بالنصب واستغلالها أثناء ترقيتها وممارسة الجنس عليها واغتصابها بقلب المركز حين دخلت في غيبوبـــة وهو الشيء الذي أكدته في مرفقات شكايتها بشهادة طبية .

وجـــدير بالذكر أن النيابة العامة قــررت متابعة الراقي ''مصعب التـوزي '' في حالة اعتقــال بعدما تبين لها تورط هذا الأخير فيما نسب إليه .

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الراقي مصعب

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