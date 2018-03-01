''عبد الإله التهـاني'' يستحضر إبداعات الكاتب الكبير ''محمد زفزاف'' بالمكتبة الوطنية بالرباط ﻿

إحيــاء لذكرى الأديب ''محمد زفزاف'' أحد أبرز الروائيين المغاربة ، ووفاء منها لروح رجالات الوطن، نظمت المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط، أمس الجمعة 2 مارس 2018 ، لقاء أدبيا ونقديا، تم خلاله

''شــوف تيفي''

إحيــاء لذكرى الأديب ''محمد زفزاف'' أحد أبرز الروائيين المغاربة ، ووفاء منها لروح رجالات الوطن، نظمت المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط، أمس الجمعة 2 مارس 2018 ، لقاء أدبيا ونقديا، تم خلاله تقديم كتاب '' محمد زفزاف: صنعة الكاتب''.

وأشــرف على تقديم كتاب ''محمد زفزاف: صنعة الكاتب'' الكاتب أحمد المديني، كما ساهم فيه مجموعة من الأدباء والباحثين، الذين تركوا بصمتهم الكبيرة في التاريخ الأدبي والنقدي.

وأكـــد ''عبد الاله التهاني'' المدير بالنيابة للمكتبة الوطنية للممـلكة المغربية، أن تقديم كتاب ''محمد زفزاف: صنعة الكاتب'' ، فرصـة لاستحضار إبداعات الأديب محمد زفزاف طيلة مسيرته التي دامت 35 سنة، منذ نهاية الستينيــات إلى غاية بداية الألفية الثانية ، ولاسيما فيما يتعلق بمسيرة وسيرة الرجل التي لم تتح الفرصة لكتابتها في الماضي ولكنها أتيحت اليوم لـــزمــلائه الذين عاشوا معه ويعرفونه عن قرب .

وأوضـــح ''عبد الإله التهاني''، أن كتاب ''صنعة الكاتب''، سيتيــح للباحثين في الثقافة المغربية المعاصرة، خاصة في الشق الأدبي، التعرف على هذا الروائي الكبير، من خلال ما يضمه من مقالات وأبحاث ودراسات طيلة مسار الروائي محمد زفزاف، لإلقاء الضوء على الرجل وعلى رواياته كوجــه روائي لابد للأجيال من التعرف عليه كواحد من كبار الكتاب المغاربة الذين لا يمكن للتاريخ أن يستغني عن عطاءاتهم الغنية في العديد من المجالات .

جــــدير بالذكر أن الأديب ''محمد زفزاف'' يعتبــر واحدا من أكبر الكتاب المغاربة في صنـف الرواية والقصــة القصيرة.