 ''عبد الإله التهـاني'' يستحضر إبداعات الكاتب الكبير ''محمد زفزاف'' بالمكتبة الوطنية بالرباط ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

شاهد بالفيديو .. تصريح طريف لفيصل فجر عقب الهزيمة أمام ريال مدريد | بووز

شاهد بالفيديو .. تصريح طريف لفيصل فجر عقب الهزيمة أمام ريال مدريد

ســــابقة ولأول مــرة.. سراويل خاصة مُضادة للاغتصاب مصنوعة من مواد مقاومة للاختراق ومزودة بصافرات إنذار..تفاصيل مثيرة | مجتمع

ســــابقة ولأول مــرة.. سراويل خاصة ''مُضادة للاغتصاب'' مصنوعة من مواد مقاومة للاختراق ومزودة

زوج يضرم النار في جسده أمام الجيران بسبب زوجته بمدينة أكادير | حوادث و حقوق

زوج يضرم النار في جسده أمام الجيران بسبب زوجته بمدينة أكادير

بالصور.. نجمة ذو فويس كيدز أشرقت أحمد تؤدي مناسك العمرة | ثقافة و فنون

بالصور.. نجمة ذو فويس كيدز أشرقت أحمد تؤدي مناسك العمرة

بعد مول حانوت تمارة عصابة فعين عودة هجمو على مول الحانوت بالسيوفة .. | حوادث و حقوق

بعد مول حانوت تمارة عصابة فعين عودة هجمو على مول الحانوت بالسيوفة ..

شاهد بالفيديو ملخص رائع لأبرز ماقدمه الأسد المغربي بدر هاري أمام خصمه المصري | بووز

شاهد بالفيديو ملخص رائع لأبرز ماقدمه الأسد المغربي بدر هاري أمام خصمه المصري

هذه حقيقة الفيديو المتداول الذي نُسب لسجن عكاشة والذي أُرفق بتعليق باللهجة الريفية | مجتمع

هذه حقيقة الفيديو المتداول الذي نُسب لسجن عكاشة والذي أُرفق بتعليق باللهجة الريفية

عـــاجل.. شوفو أشنو حصلو عند بوعشرين فسجن عين برجة بالدارالبيضاء و هكذا ردت إدارة السجن على دفاع المعتقل | صحافة

عـــاجل.. شوفو أشنو حصلو عند بوعشرين فسجن عين برجة بالدارالبيضاء و هكذا ردت إدارة السجن على دفاع

عــاجل..بعد فاجعة درب سلطان..وفاة طفلين غرقا في صهريج لتجميع مياه الأمطار نواحي كازا | حوادث و حقوق

عــاجل..بعد فاجعة درب سلطان..وفاة طفلين غرقا في صهريج لتجميع مياه الأمطار نواحي كازا

مذكرات الزعماء تغني تاريخنا

''عبد الإله التهـاني'' يستحضر إبداعات الكاتب الكبير ''محمد زفزاف'' بالمكتبة الوطنية بالرباط

بتاريــخ : 3 مارس 2018 / 18:46 عبد الإله التهـاني يستحضر إبداعات الكاتب الكبير محمد زفزاف بالمكتبة الوطنية بالرباط | ثقافة و فنون
''عبد الإله التهـاني'' يستحضر إبداعات الكاتب الكبير ''محمد زفزاف'' بالمكتبة الوطنية بالرباط
إحيــاء لذكرى الأديب ''محمد زفزاف'' أحد أبرز الروائيين المغاربة ، ووفاء منها لروح رجالات الوطن، نظمت المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط، أمس الجمعة 2 مارس 2018 ، لقاء أدبيا ونقديا، تم خلاله

''شــوف تيفي''

إحيــاء لذكرى الأديب ''محمد زفزاف'' أحد أبرز الروائيين المغاربة ، ووفاء منها لروح رجالات الوطن، نظمت المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط، أمس الجمعة 2 مارس 2018 ، لقاء أدبيا ونقديا، تم خلاله تقديم كتاب '' محمد زفزاف: صنعة الكاتب''.

وأشــرف على تقديم كتاب ''محمد زفزاف: صنعة الكاتب'' الكاتب أحمد المديني، كما ساهم فيه مجموعة من الأدباء والباحثين، الذين تركوا بصمتهم الكبيرة في التاريخ الأدبي والنقدي.

وأكـــد ''عبد الاله التهاني'' المدير بالنيابة للمكتبة الوطنية للممـلكة المغربية، أن تقديم كتاب ''محمد زفزاف: صنعة الكاتب'' ، فرصـة لاستحضار إبداعات الأديب محمد زفزاف طيلة مسيرته التي دامت 35 سنة، منذ نهاية الستينيــات إلى غاية بداية الألفية الثانية ، ولاسيما فيما يتعلق بمسيرة وسيرة الرجل التي لم تتح الفرصة لكتابتها في الماضي ولكنها أتيحت اليوم لـــزمــلائه الذين عاشوا معه ويعرفونه عن قرب .

وأوضـــح ''عبد الإله التهاني''، أن كتاب ''صنعة الكاتب''، سيتيــح للباحثين في الثقافة المغربية المعاصرة، خاصة في الشق الأدبي، التعرف على هذا الروائي الكبير، من خلال ما يضمه من مقالات وأبحاث ودراسات طيلة مسار الروائي محمد زفزاف، لإلقاء الضوء على الرجل وعلى رواياته كوجــه روائي لابد للأجيال من التعرف عليه كواحد من كبار الكتاب المغاربة الذين لا يمكن للتاريخ أن يستغني عن عطاءاتهم الغنية في العديد من المجالات .

جــــدير بالذكر أن الأديب ''محمد زفزاف'' يعتبــر واحدا من أكبر الكتاب المغاربة في صنـف الرواية والقصــة القصيرة.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب رواية الأدب النقد

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالصور.. نجمة ذو فويس كيدز أشرقت أحمد تؤدي مناسك العمرة | ثقافة و فنون

بالصور.. نجمة ذو فويس كيدز أشرقت أحمد تؤدي مناسك العمرة

فيديو صــادم..تسريب لقطات جنسية لفنانة معروفة فوق الفراش و عريانة مع صاحبها و كيمارسو الجنس | ثقافة و فنون

فيديو صــادم..تسريب لقطات جنسية لفنانة معروفة فوق الفراش و عريانة مع صاحبها و كيمارسو الجنس

الشركة المنظمة لحفل زوج الفنانة المغربية بسمة بوسيل دارت شروط غريبة لحضور حفل تامر حسني بالسعودية + صورة | ثقافة و فنون

الشركة المنظمة لحفل زوج الفنانة المغربية بسمة بوسيل دارت شروط غريبة لحضور حفل تامر حسني بالسعودية + صورة

بالفيديو.. القيصر كاظم الساهر يعلن عن خطوبته رسميا بالفتاة التونسية سارة | ثقافة و فنون

بالفيديو.. القيصر كاظم الساهر يعلن عن خطوبته رسميا بالفتاة التونسية سارة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بعد فاجعة انهيار سقف منزل بدرب سلطان..كارثة أخرى بمنطقة درب كبير بالدارالبيضاء بعد التساقطات المطرية و المسؤولين آوت | خارج البلاطو
منذ 38 دقيقة

بعد فاجعة انهيار سقف منزل بدرب سلطان..كارثة أخرى بمنطقة درب كبير بالدارالبيضاء بعد التساقطات المطرية و المسؤولين آوت

بالفيديو..المعارضة تحتج ضد مجلس جماعة المضيق | خارج البلاطو

بالفيديو..المعارضة تحتج ضد مجلس جماعة المضيق

مدير المجتمع والأفارقة في المهجر يؤكد على عمق العلاقات المغربية بعد زيارته للمغرب | خارج البلاطو

مدير المجتمع والأفارقة في المهجر يؤكد على عمق العلاقات المغربية بعد زيارته للمغرب

بالفيديو..رئيس فريق اتحاد طنجة..باش تعادل مع فريق كبير بحال الرجاء بالنسبة لينا نقطة ثمينة | خارج البلاطو

بالفيديو..رئيس فريق اتحاد طنجة..باش تعادل مع فريق كبير بحال الرجاء بالنسبة لينا نقطة ثمينة

﻿

آخر المستجدات

شاهد بالفيديو .. تصريح طريف لفيصل فجر عقب الهزيمة أمام ريال مدريد | بووز
منذ 2 ساعات

شاهد بالفيديو .. تصريح طريف لفيصل فجر عقب الهزيمة أمام ريال مدريد

ســــابقة ولأول مــرة.. سراويل خاصة مُضادة للاغتصاب مصنوعة من مواد مقاومة للاختراق ومزودة بصافرات إنذار..تفاصيل مثيرة | مجتمع

ســــابقة ولأول مــرة.. سراويل خاصة ''مُضادة للاغتصاب'' مصنوعة من مواد مقاومة للاختراق ومزودة

زوج يضرم النار في جسده أمام الجيران بسبب زوجته بمدينة أكادير | حوادث و حقوق

زوج يضرم النار في جسده أمام الجيران بسبب زوجته بمدينة أكادير

بالصور.. نجمة ذو فويس كيدز أشرقت أحمد تؤدي مناسك العمرة | ثقافة و فنون

بالصور.. نجمة ذو فويس كيدز أشرقت أحمد تؤدي مناسك العمرة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.