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عـــاجل : إطـــلاق النــار قرب البيت الأبيض في العاصمة واشنطن

بتاريــخ : 3 مارس 2018 / 18:14 عـــاجل : إطـــلاق النــار قرب البيت الأبيض في العاصمة واشنطن | دولي
عـــاجل : إطـــلاق النــار قرب البيت الأبيض في العاصمة واشنطن
أعلــن جهاز الخدمة السرية الأمريكي أن إطلاق نار وقع قرب مبنى البيت الأبيض في العاصمة واشنطن يومه السبت.

"شــوف تيفي"

أعلــن جهاز الخدمة السرية الأمريكي أن إطلاق نار وقع قرب مبنى البيت الأبيض في العاصمة واشنطن يومه السبت.

وقال الجهاز المكلف بحماية الرئيس دونالد ترامب، عبر حسابه في "تويتر" إن عناصره استجابت لتقارير عن إطلاق رجل النار على نفسه قرب السور الشمالي للبيت الأبيض​، مشيرا إلى أن طاقما طبيا يقدم الإسعافات للرجل، حسب ما أوردته قناة "روسيا اليــوم".

هـــذا وفرض الجهاز طوقا أمنيا حول البيت الأبيض ما تسبب في عرقلة حركة المرور وحركة المشاة، علما أن ترامب موجود حاليا في فلوريدا، ولكن من المفترض أن يعود في وقت لاحق اليوم.



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شوف تيفي المغرب اطلاقّ نار

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