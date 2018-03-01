 هذا هو موعد المباراة المؤجلة بين الوداد والدفاع الحسني الجديدي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

شاهد بالفيديو .. تصريح طريف لفيصل فجر عقب الهزيمة أمام ريال مدريد | بووز

شاهد بالفيديو .. تصريح طريف لفيصل فجر عقب الهزيمة أمام ريال مدريد

ســــابقة ولأول مــرة.. سراويل خاصة مُضادة للاغتصاب مصنوعة من مواد مقاومة للاختراق ومزودة بصافرات إنذار..تفاصيل مثيرة | مجتمع

ســــابقة ولأول مــرة.. سراويل خاصة ''مُضادة للاغتصاب'' مصنوعة من مواد مقاومة للاختراق ومزودة

زوج يضرم النار في جسده أمام الجيران بسبب زوجته بمدينة أكادير | حوادث و حقوق

زوج يضرم النار في جسده أمام الجيران بسبب زوجته بمدينة أكادير

بالصور.. نجمة ذو فويس كيدز أشرقت أحمد تؤدي مناسك العمرة | ثقافة و فنون

بالصور.. نجمة ذو فويس كيدز أشرقت أحمد تؤدي مناسك العمرة

بعد مول حانوت تمارة عصابة فعين عودة هجمو على مول الحانوت بالسيوفة .. | حوادث و حقوق

بعد مول حانوت تمارة عصابة فعين عودة هجمو على مول الحانوت بالسيوفة ..

شاهد بالفيديو ملخص رائع لأبرز ماقدمه الأسد المغربي بدر هاري أمام خصمه المصري | بووز

شاهد بالفيديو ملخص رائع لأبرز ماقدمه الأسد المغربي بدر هاري أمام خصمه المصري

هذه حقيقة الفيديو المتداول الذي نُسب لسجن عكاشة والذي أُرفق بتعليق باللهجة الريفية | مجتمع

هذه حقيقة الفيديو المتداول الذي نُسب لسجن عكاشة والذي أُرفق بتعليق باللهجة الريفية

عـــاجل.. شوفو أشنو حصلو عند بوعشرين فسجن عين برجة بالدارالبيضاء و هكذا ردت إدارة السجن على دفاع المعتقل | صحافة

عـــاجل.. شوفو أشنو حصلو عند بوعشرين فسجن عين برجة بالدارالبيضاء و هكذا ردت إدارة السجن على دفاع

عــاجل..بعد فاجعة درب سلطان..وفاة طفلين غرقا في صهريج لتجميع مياه الأمطار نواحي كازا | حوادث و حقوق

عــاجل..بعد فاجعة درب سلطان..وفاة طفلين غرقا في صهريج لتجميع مياه الأمطار نواحي كازا

مذكرات الزعماء تغني تاريخنا

هذا هو موعد المباراة المؤجلة بين الوداد والدفاع الحسني الجديدي

بتاريــخ : 3 مارس 2018 / 17:54 هذا هو موعد المباراة المؤجلة بين الوداد والدفاع الحسني الجديدي | سبور
هذا هو موعد المباراة المؤجلة بين الوداد والدفاع الحسني الجديدي
كشفت مصادر مطلعة، أن لجنة البرمجة التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قررت إجراء المباراة المؤجلة بين فريقي الدفاع الحسني الجديدي والوداد الرياضي يوم غد الأحد على أرضية ملعب العبدي في

" شوف سبور "

 

كشفت مصادر مطلعة، أن لجنة البرمجة التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قررت إجراء المباراة المؤجلة بين فريقي الدفاع الحسني الجديدي والوداد الرياضي يوم غد الأحد على أرضية ملعب العبدي في الجديدة، برسم الجولة 19 من منافسات البطولة الوطنية لكرة القدم.

وحسب ذات المصادر، فإنه من المنتظر أن تجرى المباراة بداية من الساعة 15.00 عصرا وهو نفس التوقيت الذي كانت ستجرى فيه مباراة اليوم السبت.

وقرر سمير الكزاز تأجيل المباراة، التي كان من المقرر إجراؤها اليوم السبت، بسبب الأمطار التي حولت الملعب إلى برك مائية.



‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب الوداد الدفاع الحسني الجديدي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

التراس الوينرز تفجرها في وجه فريق الدفاع الحسني الجديدي | سبور

التراس الوينرز تفجرها في وجه فريق الدفاع الحسني الجديدي

شاهد التسجيل الكامل للنزال الحارق بين بدر هاري وهسدي جيرجس.. تفاعل رهيب من الجمهور مع الأسد المغربي ! | سبور

شاهد التسجيل الكامل للنزال الحارق بين بدر هاري وهسدي جيرجس.. تفاعل رهيب من الجمهور مع الأسد المغربي !

بدر هاري يحقق أول فوز له بعد خروجه من السجن | سبور

بدر هاري يحقق أول فوز له بعد خروجه من السجن

شاهد بالفيديو لحظة إعلان فوز البطل المغربي بدر هاري على المصري جرجس حصدي | سبور

شاهد بالفيديو لحظة إعلان فوز البطل المغربي بدر هاري على المصري جرجس حصدي

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بعد فاجعة انهيار سقف منزل بدرب سلطان..كارثة أخرى بمنطقة درب كبير بالدارالبيضاء بعد التساقطات المطرية و المسؤولين آوت | خارج البلاطو
منذ 38 دقيقة

بعد فاجعة انهيار سقف منزل بدرب سلطان..كارثة أخرى بمنطقة درب كبير بالدارالبيضاء بعد التساقطات المطرية و المسؤولين آوت

بالفيديو..المعارضة تحتج ضد مجلس جماعة المضيق | خارج البلاطو

بالفيديو..المعارضة تحتج ضد مجلس جماعة المضيق

مدير المجتمع والأفارقة في المهجر يؤكد على عمق العلاقات المغربية بعد زيارته للمغرب | خارج البلاطو

مدير المجتمع والأفارقة في المهجر يؤكد على عمق العلاقات المغربية بعد زيارته للمغرب

بالفيديو..رئيس فريق اتحاد طنجة..باش تعادل مع فريق كبير بحال الرجاء بالنسبة لينا نقطة ثمينة | خارج البلاطو

بالفيديو..رئيس فريق اتحاد طنجة..باش تعادل مع فريق كبير بحال الرجاء بالنسبة لينا نقطة ثمينة

﻿

آخر المستجدات

شاهد بالفيديو .. تصريح طريف لفيصل فجر عقب الهزيمة أمام ريال مدريد | بووز
منذ 2 ساعات

شاهد بالفيديو .. تصريح طريف لفيصل فجر عقب الهزيمة أمام ريال مدريد

ســــابقة ولأول مــرة.. سراويل خاصة مُضادة للاغتصاب مصنوعة من مواد مقاومة للاختراق ومزودة بصافرات إنذار..تفاصيل مثيرة | مجتمع

ســــابقة ولأول مــرة.. سراويل خاصة ''مُضادة للاغتصاب'' مصنوعة من مواد مقاومة للاختراق ومزودة

زوج يضرم النار في جسده أمام الجيران بسبب زوجته بمدينة أكادير | حوادث و حقوق

زوج يضرم النار في جسده أمام الجيران بسبب زوجته بمدينة أكادير

بالصور.. نجمة ذو فويس كيدز أشرقت أحمد تؤدي مناسك العمرة | ثقافة و فنون

بالصور.. نجمة ذو فويس كيدز أشرقت أحمد تؤدي مناسك العمرة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.