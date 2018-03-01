هذا هو موعد المباراة المؤجلة بين الوداد والدفاع الحسني الجديدي ﻿

كشفت مصادر مطلعة، أن لجنة البرمجة التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قررت إجراء المباراة المؤجلة بين فريقي الدفاع الحسني الجديدي والوداد الرياضي يوم غد الأحد على أرضية ملعب العبدي في

" شوف سبور "

كشفت مصادر مطلعة، أن لجنة البرمجة التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قررت إجراء المباراة المؤجلة بين فريقي الدفاع الحسني الجديدي والوداد الرياضي يوم غد الأحد على أرضية ملعب العبدي في الجديدة، برسم الجولة 19 من منافسات البطولة الوطنية لكرة القدم.

وحسب ذات المصادر، فإنه من المنتظر أن تجرى المباراة بداية من الساعة 15.00 عصرا وهو نفس التوقيت الذي كانت ستجرى فيه مباراة اليوم السبت.

وقرر سمير الكزاز تأجيل المباراة، التي كان من المقرر إجراؤها اليوم السبت، بسبب الأمطار التي حولت الملعب إلى برك مائية.





