انفراد ..من قلب المستشفى ..أول صورة للشرطي اللي حيدو ليه عينيه بفاس ﻿

بعدما تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن فاس، في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس المنصرم، من توقيف عشرة أشخاص من ذوي السوابق القضائية، من بينهم فتاة قاصرة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق

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بعدما تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن فاس، في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس المنصرم، من توقيف عشرة أشخاص من ذوي السوابق القضائية، من بينهم فتاة قاصرة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة والضرب والجرح في حق موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم حيث أصيب حارس أمن بجرح بليغ فقد على إثره عينه اليسرى بشكل نهائي، في حين أصيب مفتش شرطة ممتاز بجروح بليغة، من بينها بتر أحد أصابعه، توصلت يومه السبت شوف تيفي من مصادر موثوق بها، صورا حصرية للشرطي المسُمى مهدي ابن مدينة بني ملال الذي خضع لعملية جراحية كللت بالنجاح مساء أمس الجمعة بمستشفى عمر الإدريسي.

الشرطي المذكور خضع لعملية جراحية على مستوى العين والأنف والأذن حالته الصحية جيدة، لكنه ما يزال تحت المراقبة الطبية.

تجدر الإشارة، إلى أن المدير العام للأمن الوطني قرر منح ترقية استثنائية لموظفي شرطة يعملان بولاية أمن فاس، أصيبا بجروح بليغة أثناء مزاولتهما لمهامهما في مجال مكافحة الجريمة، وذلك اعترافا بحسهما الوظيفي المتميز، وتقديرا لتحليهما بنكران الذات والتضحية في أداء الواجب المهني.