طنجة تحتضن الدورة الرابعة من ملتقى البوغاز للإعلام ﻿

تنظم جمعية أصدقاء الإذاعة والتلفزة للثقافة والاتصال بطنجة ''ملتقى البوغاز للإعلام'' في دورته الرابعة تحت شعار ''من أجل إعلام أفضل وهادف''، والذي يصادف الذكرى الواحدة والعشرين لتأسيس الجمعية، حول موضوع

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تنظم جمعية أصدقاء الإذاعة والتلفزة للثقافة والاتصال بطنجة "ملتقى البوغاز للإعلام" في دورته الرابعة تحت شعار "من أجل إعلام أفضل وهادف"، والذي يصادف الذكرى الواحدة والعشرين لتأسيس الجمعية، حول موضوع "دور الصحافة الجهوية في مواكبة تفعيل الجهوية المتقدمة".

وسيكون متتبعو اللقاء على موعد مع الدورة الرابعة يوم الثلاثاء 6 مارس الحالي، على الساعة الخامسة والنصف مساء بفندق "سيزار" الكائن بمحج محمد السادس – طنجة، وذلك بمشاركة نخبة من رجال الإعلام والصحافة والمهنيين يمثلون مختلف وسائل الإعلام الجهوية والوطنية وهم إدريس العيساوي صحافي وخبير التواصل المؤسساتي بالرباط، وعبدالصمد مطيع أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط، إدريس الوالي رئيس الجمعية المغربية للصحافة الجهوية / بتاونات، عبدالسلام الأندولسي رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث الإستراتيجية في وسائل الإعلام والاتصال / بتطوان، مصطفى الشيخي مدير المحطة الجهوية لإذاعة الحسيمة، جمال محافظ مدير مركزي للإعلام سابقا في وكالة المغرب العربي للأنباء، وخالد اشطيبات إعلامي بإذاعة طنجة وباحث في قضايا الإعلام والمجتمع.

وسيتخلل اليوم الثاني من الملتقى تنظيم زيارات ميدانية لفائدة المشاركين ورجال الصحافة إلى بعض المنشآت الإعلامية والمحطات الإذاعية بمدينة طنجة، للوقوف عن قرب عن كيفية العمل الإذاعي والتلفزي بهذه المؤسسات، وعقد موائد مستديرة ودورات تكوينية لفائدة الصحفيين، حول تقنيات التحرير الصحفي في الخبر الجهوي.

كما سينظم على هامش الملتقى الإعلامي واحتفالا باليوم العالمي للمرأة واليوم العالمي للإذاعة، حفل تكريم نساء ورجال الإعلام من مختلف المؤسسات الإعلامية تتويجا لعطائهم البارز في مسارهم المهني.



