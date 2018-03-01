الفايسبوكيون يوجهون انتقادات قوية بعد تأجيل مباراة الوداد والجديدة ﻿

وجهت الجماهير المغربية المحبة لكرة القدم الوطنية، قبل قليل، انتقادات قوية للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بسبب تأجيل مباراة الجولة 19 من منافسات البطولة الاحترافية لكرة القدم التي كانت ستجمع

'' شوف سبور''

وجهت الجماهير المغربية المحبة لكرة القدم الوطنية، قبل قليل، انتقادات قوية للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بسبب تأجيل مباراة الجولة 19 من منافسات البطولة الاحترافية لكرة القدم التي كانت ستجمع بين فريق الوداد البيضاوي أمام مضيفه الدفاع الحسني الجديدي.

وقارنت الجماهير المغربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي مباريات الدوريات الأجنبية التي تعرف تساقطات ثلجية ومطرية قوية إلا أنها تتمكن بسهولة من إجراء مبارياتها دون العودة إلى تأجيلها لموعد لاحق، معتبرة أن تأجيل مباراة بسبب تساقطات عادية بمدينة الجديدة يؤكد أن البنيات التحتية للمعب الذي شهد العديد من الإصلاحات لم تكن في المستوى.

وقرر الحكم الكزاز تأجيل المباراة إلى موعد لاحق بعدما تبين أن أرضية الملعب تضررت بسبب التساقطات المطرية ليومه السبت.