 إدارة السجن المحلي بجرسيف تنفي تعرض معتقل على خلفية أحداث الحسيمة ''للعنف والتعذيب والزج به في زنزانة التأديب ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

شاهد بالفيديو .. تصريح طريف لفيصل فجر عقب الهزيمة أمام ريال مدريد | بووز

شاهد بالفيديو .. تصريح طريف لفيصل فجر عقب الهزيمة أمام ريال مدريد

ســــابقة ولأول مــرة.. سراويل خاصة مُضادة للاغتصاب مصنوعة من مواد مقاومة للاختراق ومزودة بصافرات إنذار..تفاصيل مثيرة | مجتمع

ســــابقة ولأول مــرة.. سراويل خاصة ''مُضادة للاغتصاب'' مصنوعة من مواد مقاومة للاختراق ومزودة

زوج يضرم النار في جسده أمام الجيران بسبب زوجته بمدينة أكادير | حوادث و حقوق

زوج يضرم النار في جسده أمام الجيران بسبب زوجته بمدينة أكادير

بالصور.. نجمة ذو فويس كيدز أشرقت أحمد تؤدي مناسك العمرة | ثقافة و فنون

بالصور.. نجمة ذو فويس كيدز أشرقت أحمد تؤدي مناسك العمرة

بعد مول حانوت تمارة عصابة فعين عودة هجمو على مول الحانوت بالسيوفة .. | حوادث و حقوق

بعد مول حانوت تمارة عصابة فعين عودة هجمو على مول الحانوت بالسيوفة ..

شاهد بالفيديو ملخص رائع لأبرز ماقدمه الأسد المغربي بدر هاري أمام خصمه المصري | بووز

شاهد بالفيديو ملخص رائع لأبرز ماقدمه الأسد المغربي بدر هاري أمام خصمه المصري

هذه حقيقة الفيديو المتداول الذي نُسب لسجن عكاشة والذي أُرفق بتعليق باللهجة الريفية | مجتمع

هذه حقيقة الفيديو المتداول الذي نُسب لسجن عكاشة والذي أُرفق بتعليق باللهجة الريفية

عـــاجل.. شوفو أشنو حصلو عند بوعشرين فسجن عين برجة بالدارالبيضاء و هكذا ردت إدارة السجن على دفاع المعتقل | صحافة

عـــاجل.. شوفو أشنو حصلو عند بوعشرين فسجن عين برجة بالدارالبيضاء و هكذا ردت إدارة السجن على دفاع

عــاجل..بعد فاجعة درب سلطان..وفاة طفلين غرقا في صهريج لتجميع مياه الأمطار نواحي كازا | حوادث و حقوق

عــاجل..بعد فاجعة درب سلطان..وفاة طفلين غرقا في صهريج لتجميع مياه الأمطار نواحي كازا

مذكرات الزعماء تغني تاريخنا

إدارة السجن المحلي بجرسيف تنفي تعرض معتقل على خلفية أحداث الحسيمة ''للعنف والتعذيب والزج به في زنزانة التأديب

بتاريــخ : 3 مارس 2018 / 15:55 إدارة السجن المحلي بجرسيف تنفي تعرض معتقل على خلفية أحداث الحسيمة للعنف والتعذيب والزج به في زنزانة التأديب | بوليتيك
إدارة السجن المحلي بجرسيف تنفي تعرض معتقل على خلفية أحداث الحسيمة ''للعنف والتعذيب والزج به في زنزانة التأديب
نفت إدارة السجن المحلي بجرسيف اليوم السبت، تعرض السجين (أ.م)، المعتقل بالسجن المحلي بجرسيف على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة الحسيمة، لـ''العنف والتعذيب والزج به في زنزانة التأديب (الكاشو)''.

شـــوف تيفي:

نفت إدارة السجن المحلي بجرسيف اليوم السبت، تعرض السجين (أ.م)، المعتقل بالسجن المحلي بجرسيف على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة الحسيمة، لـ''العنف والتعذيب والزج به في زنزانة التأديب (الكاشو)''.

وأوضحت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج، في بلاغ ردا على ما تداولته بعض المواقع الالكترونية نقلا عن جمعيات تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان والسجناء بخصوص تعرض المعتقل (أ.م) لـ''العنف والتعذيب والزج به في زنزانة التأديب (الكاشو)''، أن النزيل المعني بالأمر ومنذ قدومه إلى المؤسسة بتاريخ 30 يناير 2018، تم إيداعه بغرفة تستجيب لجميع معايير السلامة الصحية والإقامة اللائقة وظروف الاعتقال الجيدة، من تهوية، وإنارة، وسرير ومرحاض وخزانة وقراءة واستحمام وفسحة وتمكينه من ممارسة تمارين رياضية.

وأضاف المصدر ذاته أن النزيل المذكور يتمتع بصحة جيدة ويتناول وجباته الغذائية بانتظام، كما يخضع للمراقبة الطبية من طرف الطاقم الطبي وشبه الطبي للمؤسسة بصفة منتظمة، شأنه في ذلك شأن باقي النزلاء. كما تم تمكينه، يضيف المصدر، من زيارات أفراد عائلته والاتصال بهم عبر الهاتف الثابت الخاص بالمؤسسة، وفق ما تنص عليه النظم والقوانين المنظمة للمؤسسات السجنية.

وأكدت إدارة المؤسسة أن مثل هذه الأكاذيب والمغالطات المروج لها من طرف جهات غير مسؤولة، تخدم أجندة جهات هدفها التبخيس والتشكيك في المجهودات المبذولة من طرف إدارة هذه المؤسسة، المتمثلة في تحسين ظروف اعتقال النزلاء وصون كرامتهم.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تيفي المغرب سجن معتقل جرسيف

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

نــــــايضة بالمعقول.. تيار ولاد الشعب يدخل على الخط في قضية مقتل الطالب آيت الجيد ويندد بحضور الرميد بصفته الوزارية في ندوة حامي الدين كمشتبه به | بوليتيك

نــــــايضة بالمعقول.. تيار ولاد الشعب يدخل على الخط في قضية مقتل الطالب ''آيت الجيد'' ويندد بحضور ''الرميد'' بصفته الوزارية في ندوة ''حامي الدين'' كمشتبه به

ســـابقة.. رئيس جماعة الحكاكشة بإقليم سيدي بنور يعزل سياسيا .. الأغلبية المساندة تتحول إلى أغلبية معـارضة والبلوكاج يوقف مشاريع تنموية للمنطقة | بوليتيك

ســـابقة.. رئيس جماعة الحكاكشة بإقليم سيدي بنور يعزل سياسيا .. الأغلبية المساندة تتحول إلى أغلبية معـارضة و''البلوكاج'' يوقف مشاريع تنموية للمنطقة

بعد قضية بوعشرين: المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات تشدد على ضرورة حماية حقوق الضحايا ورفض كل أشكال التشهير والمتاجرة | بوليتيك

بعد قضية بوعشرين: المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات تشدد على ضرورة حماية حقوق الضحايا ورفض كل أشكال التشهير والمتاجرة

المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية تتـفاعل مع التلميــذ الذي أصيب بالجنون بسيدي سليمان .. وهــذه آخر التطورات | بوليتيك

المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية تتـفاعل مع التلميــذ الذي أصيب بالجنون بسيدي سليمان .. وهــذه آخر التطورات

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بعد فاجعة انهيار سقف منزل بدرب سلطان..كارثة أخرى بمنطقة درب كبير بالدارالبيضاء بعد التساقطات المطرية و المسؤولين آوت | خارج البلاطو
منذ 40 دقيقة

بعد فاجعة انهيار سقف منزل بدرب سلطان..كارثة أخرى بمنطقة درب كبير بالدارالبيضاء بعد التساقطات المطرية و المسؤولين آوت

بالفيديو..المعارضة تحتج ضد مجلس جماعة المضيق | خارج البلاطو

بالفيديو..المعارضة تحتج ضد مجلس جماعة المضيق

مدير المجتمع والأفارقة في المهجر يؤكد على عمق العلاقات المغربية بعد زيارته للمغرب | خارج البلاطو

مدير المجتمع والأفارقة في المهجر يؤكد على عمق العلاقات المغربية بعد زيارته للمغرب

بالفيديو..رئيس فريق اتحاد طنجة..باش تعادل مع فريق كبير بحال الرجاء بالنسبة لينا نقطة ثمينة | خارج البلاطو

بالفيديو..رئيس فريق اتحاد طنجة..باش تعادل مع فريق كبير بحال الرجاء بالنسبة لينا نقطة ثمينة

﻿

آخر المستجدات

شاهد بالفيديو .. تصريح طريف لفيصل فجر عقب الهزيمة أمام ريال مدريد | بووز
منذ 2 ساعات

شاهد بالفيديو .. تصريح طريف لفيصل فجر عقب الهزيمة أمام ريال مدريد

ســــابقة ولأول مــرة.. سراويل خاصة مُضادة للاغتصاب مصنوعة من مواد مقاومة للاختراق ومزودة بصافرات إنذار..تفاصيل مثيرة | مجتمع

ســــابقة ولأول مــرة.. سراويل خاصة ''مُضادة للاغتصاب'' مصنوعة من مواد مقاومة للاختراق ومزودة

زوج يضرم النار في جسده أمام الجيران بسبب زوجته بمدينة أكادير | حوادث و حقوق

زوج يضرم النار في جسده أمام الجيران بسبب زوجته بمدينة أكادير

بالصور.. نجمة ذو فويس كيدز أشرقت أحمد تؤدي مناسك العمرة | ثقافة و فنون

بالصور.. نجمة ذو فويس كيدز أشرقت أحمد تؤدي مناسك العمرة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.