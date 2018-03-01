 أرقــام صــــادمة .. هــاشحال من إمرأة كتغتاصب كل 90 دقيقـــة.. و35 بالمائة من نساء العالم تعرّضن للعنف الجنسي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

شاهد بالفيديو .. تصريح طريف لفيصل فجر عقب الهزيمة أمام ريال مدريد | بووز

شاهد بالفيديو .. تصريح طريف لفيصل فجر عقب الهزيمة أمام ريال مدريد

ســــابقة ولأول مــرة.. سراويل خاصة مُضادة للاغتصاب مصنوعة من مواد مقاومة للاختراق ومزودة بصافرات إنذار..تفاصيل مثيرة | مجتمع

ســــابقة ولأول مــرة.. سراويل خاصة ''مُضادة للاغتصاب'' مصنوعة من مواد مقاومة للاختراق ومزودة

زوج يضرم النار في جسده أمام الجيران بسبب زوجته بمدينة أكادير | حوادث و حقوق

زوج يضرم النار في جسده أمام الجيران بسبب زوجته بمدينة أكادير

بالصور.. نجمة ذو فويس كيدز أشرقت أحمد تؤدي مناسك العمرة | ثقافة و فنون

بالصور.. نجمة ذو فويس كيدز أشرقت أحمد تؤدي مناسك العمرة

بعد مول حانوت تمارة عصابة فعين عودة هجمو على مول الحانوت بالسيوفة .. | حوادث و حقوق

بعد مول حانوت تمارة عصابة فعين عودة هجمو على مول الحانوت بالسيوفة ..

شاهد بالفيديو ملخص رائع لأبرز ماقدمه الأسد المغربي بدر هاري أمام خصمه المصري | بووز

شاهد بالفيديو ملخص رائع لأبرز ماقدمه الأسد المغربي بدر هاري أمام خصمه المصري

هذه حقيقة الفيديو المتداول الذي نُسب لسجن عكاشة والذي أُرفق بتعليق باللهجة الريفية | مجتمع

هذه حقيقة الفيديو المتداول الذي نُسب لسجن عكاشة والذي أُرفق بتعليق باللهجة الريفية

عـــاجل.. شوفو أشنو حصلو عند بوعشرين فسجن عين برجة بالدارالبيضاء و هكذا ردت إدارة السجن على دفاع المعتقل | صحافة

عـــاجل.. شوفو أشنو حصلو عند بوعشرين فسجن عين برجة بالدارالبيضاء و هكذا ردت إدارة السجن على دفاع

عــاجل..بعد فاجعة درب سلطان..وفاة طفلين غرقا في صهريج لتجميع مياه الأمطار نواحي كازا | حوادث و حقوق

عــاجل..بعد فاجعة درب سلطان..وفاة طفلين غرقا في صهريج لتجميع مياه الأمطار نواحي كازا

مذكرات الزعماء تغني تاريخنا

أرقــام صــــادمة .. هــاشحال من إمرأة كتغتاصب كل 90 دقيقـــة.. و35 بالمائة من نساء العالم تعرّضن للعنف الجنسي

بتاريــخ : 3 مارس 2018 / 15:18 أرقــام صــــادمة .. هــاشحال من إمرأة كتغتاصب كل 90 دقيقـــة.. و35 بالمائة من نساء العالم تعرّضن للعنف الجنسي | دولي
أرقــام صــــادمة .. هــاشحال من إمرأة كتغتاصب كل 90 دقيقـــة.. و35 بالمائة من نساء العالم تعرّضن للعنف الجنسي
أرقام صادمة تؤكد أن حوالي 35% من النساء على الصعيد العالمي قد تعرضن لعنف جسدي أو جنسي، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، أما في الولايات المتحدة فإن 83% من الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 12 و16 عامًا شهدن

"شـوف تيفي"

أرقام صادمة تؤكد أن حوالي 35% من النساء على الصعيد العالمي قد تعرضن لعنف جسدي أو جنسي، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، أما في الولايات المتحدة فإن 83% من الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 12 و16 عامًا شهدن نوعًا من التحرش الجنسي في المدارس العامة .

ويفيد تقرير صادر عن الاتحاد الأوروبي بأن أكثر من 55% من النساء الأوروبيات تعرضن إلى شكل من أشكال التحرش الجنسي، في حين تعرضت واحدة من كل 20 إمرأة للاغتصاب، أما أكثر 10 دول تعاني حوادث الاغتصاب، فتتقدمها دولة جنوب إفريقيا، إذ تُقدر حالات الاغتصاب سنويًا في جنوب إفريقيا بحوالي نصف مليون حالة .

وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 40% من النساء في جنوب إفريقيا تعرضن للاغتصاب خلال حياتهن، تليها السويد التي تشهد أعلى معدلات الاغتصاب في أوروبا، إذ أن واحدة من كل 4 نساء سويديات من المرجح أن تكن قد تعرضن للاغتصاب، حيث أبلغت الشرطة عن 63 حالة اغتصاب لكل 100 ألف من السكان.

أما في الولايات المتحدة الأمريكية فإن واحدة من كل 6 نساء أمريكيات كن ضحية لمحاولة اغتصاب في حياتها ، وفي كل 98 ثانية يتعرض شخص ما في الولايات المتحدة لاعتداء جنسي .

من جهته، الهند أيضا سجلت أعلى معدلات اغتصاب إذ في كل 20 دقيقة تتعرض امرأة للاغتصاب، وحوالي 93 امرأة يوميًا، فيما أشارت الدراسة إلى أن حوالي 47% من النساء في فنلندا تعرضن للإيذاء البدني أو الجنسي و52% من النساء في الدانمارك عانين الاعتداء البدني أو الجنسي .

هــذا وفي زيمبابوي تغتصب امرأة واحدة على الأقل كل 90 دقيقة، وتتعرض 500 امرأة للإيداء الجنسي شهريًا، و16 امرأة للاغتصاب يوميًا، وفي أستراليا واحدة من كل 6 نساء واجهن الاغتصاب ، أما في كندا فتشير الاحصائيات إلى وجود أكثر من 460 ألف بلاغ اعتداء جنسي سنويًا.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الاغتصاب اعتداء جنس

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عـــاجل : إطـــلاق النــار قرب البيت الأبيض في العاصمة واشنطن | دولي

عـــاجل : إطـــلاق النــار قرب البيت الأبيض في العاصمة واشنطن

مثيــر وبالفيــديو..السلاح بحفل زواج جماعــي | دولي

مثيــر وبالفيــديو..السلاح بحفل زواج جماعــي

خبر سار للعزاب..5 ديال المليون لكل واحد يتزوج امرأة عندها كثر من 30 عــام | دولي

خبر سار للعزاب..5 ديال المليون لكل واحد يتزوج امرأة عندها كثر من 30 عــام

مثيـــر.. الريــاح القوية تقتلع السياج الذي وضعته الجارة الشرقية على الحدود مع المغرب | دولي

مثيـــر.. الريــاح القوية تقتلع السياج الذي وضعته الجارة الشرقية على الحدود مع المغرب

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بعد فاجعة انهيار سقف منزل بدرب سلطان..كارثة أخرى بمنطقة درب كبير بالدارالبيضاء بعد التساقطات المطرية و المسؤولين آوت | خارج البلاطو
منذ 39 دقيقة

بعد فاجعة انهيار سقف منزل بدرب سلطان..كارثة أخرى بمنطقة درب كبير بالدارالبيضاء بعد التساقطات المطرية و المسؤولين آوت

بالفيديو..المعارضة تحتج ضد مجلس جماعة المضيق | خارج البلاطو

بالفيديو..المعارضة تحتج ضد مجلس جماعة المضيق

مدير المجتمع والأفارقة في المهجر يؤكد على عمق العلاقات المغربية بعد زيارته للمغرب | خارج البلاطو

مدير المجتمع والأفارقة في المهجر يؤكد على عمق العلاقات المغربية بعد زيارته للمغرب

بالفيديو..رئيس فريق اتحاد طنجة..باش تعادل مع فريق كبير بحال الرجاء بالنسبة لينا نقطة ثمينة | خارج البلاطو

بالفيديو..رئيس فريق اتحاد طنجة..باش تعادل مع فريق كبير بحال الرجاء بالنسبة لينا نقطة ثمينة

﻿

آخر المستجدات

شاهد بالفيديو .. تصريح طريف لفيصل فجر عقب الهزيمة أمام ريال مدريد | بووز
منذ 2 ساعات

شاهد بالفيديو .. تصريح طريف لفيصل فجر عقب الهزيمة أمام ريال مدريد

ســــابقة ولأول مــرة.. سراويل خاصة مُضادة للاغتصاب مصنوعة من مواد مقاومة للاختراق ومزودة بصافرات إنذار..تفاصيل مثيرة | مجتمع

ســــابقة ولأول مــرة.. سراويل خاصة ''مُضادة للاغتصاب'' مصنوعة من مواد مقاومة للاختراق ومزودة

زوج يضرم النار في جسده أمام الجيران بسبب زوجته بمدينة أكادير | حوادث و حقوق

زوج يضرم النار في جسده أمام الجيران بسبب زوجته بمدينة أكادير

بالصور.. نجمة ذو فويس كيدز أشرقت أحمد تؤدي مناسك العمرة | ثقافة و فنون

بالصور.. نجمة ذو فويس كيدز أشرقت أحمد تؤدي مناسك العمرة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.