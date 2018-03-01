أرقــام صــــادمة .. هــاشحال من إمرأة كتغتاصب كل 90 دقيقـــة.. و35 بالمائة من نساء العالم تعرّضن للعنف الجنسي ﻿

أرقام صادمة تؤكد أن حوالي 35% من النساء على الصعيد العالمي قد تعرضن لعنف جسدي أو جنسي، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، أما في الولايات المتحدة فإن 83% من الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 12 و16 عامًا شهدن

"شـوف تيفي"

أرقام صادمة تؤكد أن حوالي 35% من النساء على الصعيد العالمي قد تعرضن لعنف جسدي أو جنسي، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، أما في الولايات المتحدة فإن 83% من الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 12 و16 عامًا شهدن نوعًا من التحرش الجنسي في المدارس العامة .



ويفيد تقرير صادر عن الاتحاد الأوروبي بأن أكثر من 55% من النساء الأوروبيات تعرضن إلى شكل من أشكال التحرش الجنسي، في حين تعرضت واحدة من كل 20 إمرأة للاغتصاب، أما أكثر 10 دول تعاني حوادث الاغتصاب، فتتقدمها دولة جنوب إفريقيا، إذ تُقدر حالات الاغتصاب سنويًا في جنوب إفريقيا بحوالي نصف مليون حالة .



وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 40% من النساء في جنوب إفريقيا تعرضن للاغتصاب خلال حياتهن، تليها السويد التي تشهد أعلى معدلات الاغتصاب في أوروبا، إذ أن واحدة من كل 4 نساء سويديات من المرجح أن تكن قد تعرضن للاغتصاب، حيث أبلغت الشرطة عن 63 حالة اغتصاب لكل 100 ألف من السكان.



أما في الولايات المتحدة الأمريكية فإن واحدة من كل 6 نساء أمريكيات كن ضحية لمحاولة اغتصاب في حياتها ، وفي كل 98 ثانية يتعرض شخص ما في الولايات المتحدة لاعتداء جنسي .



من جهته، الهند أيضا سجلت أعلى معدلات اغتصاب إذ في كل 20 دقيقة تتعرض امرأة للاغتصاب، وحوالي 93 امرأة يوميًا، فيما أشارت الدراسة إلى أن حوالي 47% من النساء في فنلندا تعرضن للإيذاء البدني أو الجنسي و52% من النساء في الدانمارك عانين الاعتداء البدني أو الجنسي .



هــذا وفي زيمبابوي تغتصب امرأة واحدة على الأقل كل 90 دقيقة، وتتعرض 500 امرأة للإيداء الجنسي شهريًا، و16 امرأة للاغتصاب يوميًا، وفي أستراليا واحدة من كل 6 نساء واجهن الاغتصاب ، أما في كندا فتشير الاحصائيات إلى وجود أكثر من 460 ألف بلاغ اعتداء جنسي سنويًا.