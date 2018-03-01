"دراسة حول تكوين القضاة والمحامين في مجال حقوق الإنسان".. إصدار جديد لمركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية ﻿

أصدر مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية مؤخرا، ''دراسة حول تكوين القضاة والمحامين في مجال حقوق الإنسان''، وتتضمن الدراسة، التي أنجزها المركز بدعم من وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان في إطار

"شوف تيفي"

أصدر مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية مؤخرا، "دراسة حول تكوين القضاة والمحامين في مجال حقوق الإنسان"، وتتضمن الدراسة، التي أنجزها المركز بدعم من وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان في إطار برنامجها المتعلق بالشراكة والتعاون مع جمعيات المجتمع المدني، محورين أساسيين، يهم الأول "تشخيص الوضع الراهن للتكوين على حقوق الإنسان بالنسبة للقضاة والمحامين"، ويتناول المحور الثاني "آفاق تطوير وتحيين مناهج تكوين القضاة والمحامين في ميدان حقوق الإنسان".

وتسلط الدراسة، حسب رئيس مركز دراسات حقوق الانسان والديمقراطية الحبيب بلكوش في تقديمه لها، الضوء حول واقع التكوين والتثقيف في مجال حقوق الإنسان ومتطلبات النهوض به لتعزيز مكانة القضاة والمحامين ودورهم في حماية الحقوق.



وأشار بلاغ للمركز إلى أن الدراسة تهدف إلى الوقوف على ما تحقق في مجال التكوين والتكوين المستمر لفائدة هذه الفئات الأساسية، الموكول لها الحرص على سيادة القانون والعدل وضمان احترام الحقوق والحريات كما كرستها الالتزامات الدولية ومقتضيات الدستور المغربي، إلى جانب تقديم اقتراحات وتوصيات للنهوض بهذا البعد من قبل الهيئات والمؤسسات الأكاديمية والعلمية ذات الصلة، مسجلة التقدم الذي قطعه المغرب ومؤسسات التكوين الجامعية والمهنية في مجال إدراج حقوق الإنسان ضمن برامجها، حسب ما أوردته وكالـة المغرب العربي للأنباء.



كما تسعى إلى رصد التطورات الحاصلة في مجال حقوق الإنسان، وإبراز أهميتها وحدودها على ضوء الاجتهاد القضائي في مجموعة من المجالات، وتقديم توصيات للمساهمة في رسم أفق للعمل المطلوب معتمدة في ذلك على مقاربة حقوقية تستحضر الالتزامات الدولية وتوصيات الهيئات المختصة، وكذا المستجدات الدستورية والقانونية وواقع التكوين في هذا المجال، فضلا عن استحضار واقع الاجتهاد القضائي بالبلاد.



يذكر أن مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، منظمة غير حكومية متخصصة في البحث والدراسة والتدريب، مستقلة عن السلطات الحكومية والتيارات السياسية، تعنى بقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا .



ويهدف المركز على الخصوص، إلى النهوض بحقوق الإنسان والديمقراطية، من خلال إحداث فضاء للتناظر في القضايا الحقوقية والديمقراطية وسبل تأصيلها ومعيقات تطورها، وتقييم السياسات العمومية في مجال حقوق الإنسان، وتحفيز التفكير في المكونات الثقافية والسياسية والقانونية والمؤسساتية المرتبطة بالبناء الديمقراطي ودولة القانون.