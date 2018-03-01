هــذه آخر تطورات قضية ترسانة الأسلحة التي وجدت بالعاصمة الرباط وأصابع الاتهام تشير الى أجنبي عربي ﻿

تواصل مصالح الأمن تحرياتها لكشف لغز الأسلحة النارية، التي عثر عليها بالصدفة مخبأة في سقف من الجبص داخل شقة بحي أكدال الراقي وسط العاصمة الرباط.

''شـوف تيفي''

تواصل مصالح الأمن تحرياتها لكشف لغز الأسلحة النارية، التي عثر عليها بالصدفة مخبأة في سقف من الجبص داخل شقة بحي أكدال الراقي وسط العاصمة الرباط.

وحسب ما أوردته يومية ''المساء'' ليومي السبت والأحد، فإن البحث القضائي، الذي باشرته المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، تحت إشراف النيابة العامة، انصب بالأساس على تحديد هوية المكتري السابق للشقة، وهو أجنبي من أصول عربية، بعد أن غادرها قبل خمس سنوات.

وتضيف نفس المصادر أن الشقة بقيت مغلقة بسبب دعوى قضائية نتجت عن تراكم مستحقات على ذمة المكتري السابق، قبل أن يقوم مالكها ببيعها لطبيب وجد نفسه أمام مفاجأة صادمة.