بالفيديو..سمسار شفر طوموبيل بطريقة ذكية هو وصاحبو من طنجة وهاشنو وقع ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة لفيديو يوثق لحظة تعرض صاحب سيارة بيضاء للسرقة على يد « سمسار وصديقه صاحب القُبعة » بحي برانس بمدينة طنجة ظهر يوم أمس الجمعة.

شوف تيفي

توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة لفيديو يوثق لحظة تعرض صاحب سيارة بيضاء للسرقة على يد « سمسار وصديقه صاحب القُبعة » بحي برانس بمدينة طنجة ظهر يوم أمس الجمعة.

وحسب الفيديو الذي تم تداوله أيضا عبر المواقع التواصلية، فإن صاحب السيارة البيضاء من نوع « سيات » ذات الترقيم « 4218485 أ » تفاجأ بسرقة سيارته بعدما أوهمة السمسار وصاحب القبعة أنهما يريدان سياقتها وشراءها ليقدم صاحب القبعة على سرقة السيارة البيضاء ويلوذ بالفرار.

وأضاف صاحب سيارة « سيات » في اتصال هاتفي له مع شوف تيفي أن السمسار الذي ظل واقفا بالقرب من الضحية اقتاده إلى مخفر الشرطة من أجل تسليمه للعناصر الأمنية وفتح محضر في النازلة ومتابعته بالتآمر مع السارق.