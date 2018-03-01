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عــاجل..في نشرة إنذارية..أمطار وزخات رعدية محليا قوية بالعديد من مناطق المملكة

بتاريــخ : 3 مارس 2018 / 13:55 عــاجل..في نشرة إنذارية..أمطار وزخات رعدية محليا قوية بالعديد من مناطق المملكة | مجتمع
عــاجل..في نشرة إنذارية..أمطار وزخات رعدية محليا قوية بالعديد من مناطق المملكة
أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، في نشرة خاصة إنذارية، بأنه يرتقب نزول أمطار وزخات رعدية محليا قوية، اليوم السبت وغدا الأحد بالعديد من أقاليم المملكة.

شـــوف تيفي:

أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، في نشرة خاصة إنذارية، بأنه يرتقب نزول أمطار وزخات رعدية محليا قوية، اليوم السبت وغدا الأحد بالعديد من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية أنه من المرتقب تسجيل أمطار وزخات رعدية محليا قوية اليوم السبت،من الساعة الحادية عشر صباحا إلى منتصف ليلة يوم غد الأحد، بأقاليم وزان وشفشاون وتاونات والحسيمة وطنجة والعرائش.

وأضاف المصدر ذاته أنه ينتظر، أيضا، أن تهم هذه الأمطار والزخات الرعدية، إلى حدود الساعة العاشرة من صباح يوم غد الأحد، أقاليم الدار البيضاء وبنسليمان والمحمدية وآسفي والجديدة وسيدي بنور وسطات وبرشيد والنواصر والصخيرات-تمارة والرباط-سلا.

وأشارت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية إلى توقع هطول أمطار أو زخات محليا معتدلة، اليوم السبت وإلى غاية منتصف نهار يوم غد الأحد، بكل من أقاليم سيدي قاسم وسيدي سليمان والقنيطرة ومولاي يعقوب وفاس ومكناس وصفرو وتازة والحاجب وأزيلال وبني ملال وخنيفرة وإفران وأكادير وإنزكان وتارودانت وشتوكة وآيت باها والصويرة.

من جهة أخرى، تتوقع المديرية هبوب رياح قوية تتراوح قوتها بين 60 و80 كيلومتر في الساعة، ما بين الساعة الحادية عشرة صباحا من اليوم السبت ومنتصف الليل، بكل من خريبكة والرحامنة وقلعة السراغنة وورزازات وشيشاوة وفكيك والصويرة وآسفي واليوسفية وسيدي بنور والجديدة، مضيفة أن هذه الرياح القوبة ستهم يوم غد الأحد مرتفعات الأطلس المتوسط والمنطقة الشرقية والسهول الشمالية والوسطى.

 

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