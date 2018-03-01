ســـابقة.. رئيس جماعة الحكاكشة بإقليم سيدي بنور يعزل سياسيا .. الأغلبية المساندة تتحول إلى أغلبية معـارضة و''البلوكاج'' يوقف مشاريع تنموية للمنطقة ﻿

في ســابقة من نوعها تعرف جماعة الحكاكشة بإقليم سيدي بنور ''بلوكاجا''غير مسبوق بل هي حالة فريدة و وحيدة على مستوى التراب الوطني إذ تحولت الأغلبية المساندة للرئيس إلى أغلبية معارضة قبل الانتخابات

''شـوف تيفي'' م.قاسمي

في ســابقة من نوعها تعرف جماعة الحكاكشة بإقليم سيدي بنور ''بلوكاجا''غير مسبوق بل هي حالة فريدة و وحيدة على مستوى التراب الوطني إذ تحولت الأغلبية المساندة للرئيس إلى أغلبية معارضة قبل الانتخابات التشريعية بالضبط و أصبحت تعارض أي شيء و لا تصوت على أية نقطة تدرج في الدورات العادية و الاستثنائــية ولم تصوت على ميزانية 2017 و ميزانية 2018 .

وفي هذا الصدد علمت مصادرنا أن الأغلبية المعارضة بالجماعة المذكورة رفضت برمجة الفائض الحقيقي لسنتي 2016 و 2017 بما مجموعه 185 مليون سنتيم، رغم الخصاص الاجتماعي المهول الذي تعرفه الجماعة منذ سنوات و هذا الأمر أدى إلى توقيف كل المشاريع التنموية التي يرومها برنامج عمل الجماعة الممتد على مدى ست سنوات.

وأضــافت مصادرنا أن الرئـيس''عبد الله الهواري'' عن حزب المؤتمر الوطني الاتحادي ، أصبح مجرد أقلية لم يعد يملك أية إمكانية للمصادقة على النقط التي تصب في مصلحة الساكنة، الرفض الممنهج للأغلبية المعارضة و الذي لا مبرر له و لا أسباب منطقية و معقولة سوى صراع شخصي مع الرئيس.

هــذا ورغم عقد ثلاث اجتماعات مع عامل الإقليم و السيد الكاتب العام للعمالة و رئيس الدائرة لتقريب وجهات النظر و لكن دون جدوى و دون سبب، واضطر هذا الأخير إلى عرض القضية على المحكمة الإدارية للنظر في هذه النازلة الفريدة.