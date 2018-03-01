ســـابقة.. رئيس جماعة الحكاكشة بإقليم سيدي بنور يعزل سياسيا .. الأغلبية المساندة تتحول إلى أغلبية معـارضة و''البلوكاج'' يوقف مشاريع تنموية للمنطقة ﻿

''شـوف تيفي'' م.قاسمي
في ســابقة من نوعها تعرف جماعة الحكاكشة بإقليم سيدي بنور ''بلوكاجا''غير مسبوق بل هي حالة فريدة و وحيدة على مستوى التراب الوطني إذ تحولت الأغلبية المساندة للرئيس إلى أغلبية معارضة قبل الانتخابات التشريعية بالضبط و أصبحت تعارض أي شيء و لا تصوت على أية نقطة تدرج في الدورات العادية و الاستثنائــية ولم تصوت على ميزانية 2017 و ميزانية 2018 .
وفي هذا الصدد علمت مصادرنا أن الأغلبية المعارضة بالجماعة المذكورة رفضت برمجة الفائض الحقيقي لسنتي 2016 و 2017 بما مجموعه 185 مليون سنتيم، رغم الخصاص الاجتماعي المهول الذي تعرفه الجماعة منذ سنوات و هذا الأمر أدى إلى توقيف كل المشاريع التنموية التي يرومها برنامج عمل الجماعة الممتد على مدى ست سنوات.
وأضــافت مصادرنا أن الرئـيس''عبد الله الهواري'' عن حزب المؤتمر الوطني الاتحادي ، أصبح مجرد أقلية لم يعد يملك أية إمكانية للمصادقة على النقط التي تصب في مصلحة الساكنة، الرفض الممنهج للأغلبية المعارضة و الذي لا مبرر له و لا أسباب منطقية و معقولة سوى صراع شخصي مع الرئيس.
هــذا ورغم عقد ثلاث اجتماعات مع عامل الإقليم و السيد الكاتب العام للعمالة و رئيس الدائرة لتقريب وجهات النظر و لكن دون جدوى و دون سبب، واضطر هذا الأخير إلى عرض القضية على المحكمة الإدارية للنظر في هذه النازلة الفريدة.