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أكلة « كالينطي » تقتل تلميذة قاصرة بطنجة

بتاريــخ : 3 مارس 2018 / 13:25 أكلة « كالينطي » تقتل تلميذة قاصرة بطنجة | حوادث و حقوق
أكلة « كالينطي » تقتل تلميذة قاصرة بطنجة
توفيت تلميذة تبلغ من العمر قيد حياتها 15 سنة عقب تناولها رفقة صديقة لها قطعة من أكلة « كالينطي » بمكان قريب من مقر إقامة أسرتها بـ المجمع الحسني في طنجة يوم الخميس المنصرم.

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توفيت تلميذة تبلغ من العمر قيد حياتها 15 سنة عقب تناولها رفقة صديقة لها قطعة من أكلة « كالينطي » بمكان قريب من مقر إقامة أسرتها بـ المجمع الحسني في طنجة يوم الخميس المنصرم.

وحسب موقع « طنجة 7 »، فإن التلميذتين تم نقلهما إلى المستشفى الجهوي محمد الخامس بالمدينة لتلقي العلاجات الضرورية، حيث تحسنت صحة تلميذة تبلغ 13 سنة، بينما توفيت زميلتها متأثرة بمضاعفات حالة التسمم.

وأضاف المصدر ذاته، أنه وبعد تشريح جثة الهالكة، تبين على أن الأخيرة توفيت وفاة غير طبيعية لكن أسرة الضحية تنتظر نتائج التحاليل التي ستؤكد نوع التسمم قبل أن تلجأ لمتابعة بائع الـ « كالينطي ».

 

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