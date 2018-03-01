 بعد قضية بوعشرين: المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات تشدد على ضرورة حماية حقوق الضحايا ورفض كل أشكال التشهير والمتاجرة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بعد قضية بوعشرين: المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات تشدد على ضرورة حماية حقوق الضحايا ورفض كل أشكال التشهير والمتاجرة | بوليتيك

بعد قضية بوعشرين: المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات تشدد على ضرورة حماية حقوق الضحايا ورفض كل

مثيــر وبالفيــديو..السلاح بحفل زواج جماعــي | دولي

مثيــر وبالفيــديو..السلاح بحفل زواج جماعــي

فيديو | الهداف المغربي يوسف العربي رجاوي | بووز

فيديو | الهداف المغربي يوسف العربي رجاوي

هادشي اللي بقى.. شوفو شنو وقع لتلميذة حصلوا عندها المخدرات مخبياهم في الطابلية | حوادث و حقوق

هادشي اللي بقى.. شوفو شنو وقع لتلميذة حصلوا عندها المخدرات مخبياهم في الطابلية

لبقولة تتسبب في تسمم عدة نساء بتازة | حوادث و حقوق

لبقولة تتسبب في تسمم عدة نساء بتازة

المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية تتـفاعل مع التلميــذ الذي أصيب بالجنون بسيدي سليمان .. وهــذه آخر التطورات | بوليتيك

المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية تتـفاعل مع التلميــذ الذي أصيب بالجنون بسيدي سليمان ..

النيران تلتهم مطعما متخصصا في بيع الدجاج المشوي بحي تغاث بفاس + فيديو | حوادث و حقوق

النيران تلتهم مطعما متخصصا في بيع الدجاج المشوي بحي تغاث بفاس + فيديو

بث مباشر : ريال مدريد - خيتافي / الدوري الاسباني | بووز

بث مباشر : ريال مدريد - خيتافي / الدوري الاسباني

بث مباشر : لاتسيو - يوفنتوس / الدوري الإيطالي | بووز

بث مباشر : لاتسيو - يوفنتوس / الدوري الإيطالي

مذكرات الزعماء تغني تاريخنا

بعد قضية بوعشرين: المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات تشدد على ضرورة حماية حقوق الضحايا ورفض كل أشكال التشهير والمتاجرة

بتاريــخ : 3 مارس 2018 / 13:20 بعد قضية بوعشرين: المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات تشدد على ضرورة حماية حقوق الضحايا ورفض كل أشكال التشهير والمتاجرة | بوليتيك
بعد قضية بوعشرين: المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات تشدد على ضرورة حماية حقوق الضحايا ورفض كل أشكال التشهير والمتاجرة
تفاعلا مع قضية الصحافي ''توفيق بوعشرين'' المعتقل أخيرا بتهم مختلفة، أكدت المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات بأن الأمر ينبئ بتهم ثقيلة في حق مجموعة من النساء بكل ما ينتج عن ذلك من تداعيات اجتماعية

شوف تيفي

تفاعلا مع قضية الصحافي ''توفيق بوعشرين'' المعتقل أخيرا بتهم مختلفة، أكدت المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات بأن الأمر ينبئ بتهم ثقيلة في حق مجموعة من النساء بكل ما ينتج عن ذلك من تداعيات اجتماعية ونفسية وغيرها.

ودعت المنظمة في بلاغ لها إلى التعامل الهادئ والمتزن والمسؤول مع ملفات الضحايا ضمانا لكرامتهن وصونا لحقوقهن واستجابة لرغبتهن في كامل السرية والكتمان، إلا إذا اخترن بمحض إرادتهن الكشف والإفصاح.

وفي هذا السياق شددت المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات على ضرورة حماية حقوق الضحايا ورفض كل أشكال التشهير والمتاجرة بالخدمات، إيمانا منها بأن الأمر يتطلب الارتقاء إلى أعلى درجات الجدية والمسؤولية والتجرد والموضوعية عندما يتعلق الأمر بشبهة المساس بحقوق الإنسان عامة وحقوق النساء تحديدا، وتنديدا منها بجميع أشكال التشويش على الرأي العام واختلاق تفسيرات مفتعلة قد ينتج عنها المساس بحقوق الضحايا.

ونبهت المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات في ذات البلاغ، بأن دافعها الأول والأخير هو صون الحق –وللجميع- في إطار مؤسساتي واضح بعيدا عن التشكيك والمزايدات وعقلية المؤامرة، معبرة عن عميق ثقة المنظمة في القضاء المغربي الضامن الوحيد لكل من المحاكمة العادلة وحقوق النساء الضحايا.

وإلى أن يقول القضاء كلمته الفصل، تظل وفية لمنطلقها المبدئي والحقوقي القاضي بالترافع ضد كل أشكال العنف والحيف الممارس ضد النساء مؤكدة لهن استعدادها لجميع أشكال الدعم والتضامن المشروعين.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

قضاء المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات ضحايا توفيق بوعشرين

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية تتـفاعل مع التلميــذ الذي أصيب بالجنون بسيدي سليمان .. وهــذه آخر التطورات | بوليتيك

المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية تتـفاعل مع التلميــذ الذي أصيب بالجنون بسيدي سليمان .. وهــذه آخر التطورات

شـــاعلة.. مؤسســة أيــت الجـيد تستنكر حضور وزراء من البيجيدي في الصف الأمامي للندوة التي نظمها حامي الدين وتحذر من التأثير على القضاء | بوليتيك

شـــاعلة.. مؤسســة ''أيــت الجـيد'' تستنكر حضور وزراء من ''البيجيدي'' في الصف الأمامي للندوة التي نظمها ''حامي الدين'' وتحذر من التأثير على القضاء

اللقطات الساخنة لفيديوهات أكتوبر 2016 مع بوعشرين تُكذب أمال هواري | بوليتيك

اللقطات الساخنة لفيديوهات أكتوبر 2016 مع بوعشرين تُكذب أمال هواري

عاجل....هذا ما تقرر بخصوص أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه | بوليتيك

عاجل....هذا ما تقرر بخصوص أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

إيلا بغيتي تْولي بوليسي..هاشنو خاصك دير | خارج البلاطو
منذ 15 دقيقة

إيلا بغيتي تْولي بوليسي..هاشنو خاصك دير

بالفيديو..اللحظات الأولى بعد انهيار سقف منزل على توأم بالدارالبيضاء..الناس خرجو عريانين و كيغوتو مع الفجر وهاشنو وقع | خارج البلاطو

بالفيديو..اللحظات الأولى بعد انهيار سقف منزل على توأم بالدارالبيضاء..الناس خرجو عريانين و كيغوتو مع الفجر وهاشنو وقع

بالفيديو..في أول تصريح بالدموع..انهيار والدة التوأم اللي طاح عليهم السقف ديال الدار فكازا..بنتي ماتت و شكون يرجعها ليا..شوفو أشنو وقع ليها | خارج البلاطو

بالفيديو..في أول تصريح بالدموع..انهيار والدة التوأم اللي طاح عليهم السقف ديال الدار فكازا..''بنتي ماتت و شكون يرجعها ليا''..شوفو أشنو وقع ليها

أحوال الطقس : 03 مارس 2018 | الطقس

أحوال الطقس : 03 مارس 2018

﻿

آخر المستجدات

بعد قضية بوعشرين: المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات تشدد على ضرورة حماية حقوق الضحايا ورفض كل أشكال التشهير والمتاجرة | بوليتيك
منذ 2 دقائق

بعد قضية بوعشرين: المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات تشدد على ضرورة حماية حقوق الضحايا ورفض كل

مثيــر وبالفيــديو..السلاح بحفل زواج جماعــي | دولي

مثيــر وبالفيــديو..السلاح بحفل زواج جماعــي

فيديو | الهداف المغربي يوسف العربي رجاوي | بووز

فيديو | الهداف المغربي يوسف العربي رجاوي

هادشي اللي بقى.. شوفو شنو وقع لتلميذة حصلوا عندها المخدرات مخبياهم في الطابلية | حوادث و حقوق

هادشي اللي بقى.. شوفو شنو وقع لتلميذة حصلوا عندها المخدرات مخبياهم في الطابلية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.