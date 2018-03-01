بعد قضية بوعشرين: المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات تشدد على ضرورة حماية حقوق الضحايا ورفض كل أشكال التشهير والمتاجرة ﻿

تفاعلا مع قضية الصحافي ''توفيق بوعشرين'' المعتقل أخيرا بتهم مختلفة، أكدت المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات بأن الأمر ينبئ بتهم ثقيلة في حق مجموعة من النساء بكل ما ينتج عن ذلك من تداعيات اجتماعية

شوف تيفي

تفاعلا مع قضية الصحافي ''توفيق بوعشرين'' المعتقل أخيرا بتهم مختلفة، أكدت المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات بأن الأمر ينبئ بتهم ثقيلة في حق مجموعة من النساء بكل ما ينتج عن ذلك من تداعيات اجتماعية ونفسية وغيرها.

ودعت المنظمة في بلاغ لها إلى التعامل الهادئ والمتزن والمسؤول مع ملفات الضحايا ضمانا لكرامتهن وصونا لحقوقهن واستجابة لرغبتهن في كامل السرية والكتمان، إلا إذا اخترن بمحض إرادتهن الكشف والإفصاح.

وفي هذا السياق شددت المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات على ضرورة حماية حقوق الضحايا ورفض كل أشكال التشهير والمتاجرة بالخدمات، إيمانا منها بأن الأمر يتطلب الارتقاء إلى أعلى درجات الجدية والمسؤولية والتجرد والموضوعية عندما يتعلق الأمر بشبهة المساس بحقوق الإنسان عامة وحقوق النساء تحديدا، وتنديدا منها بجميع أشكال التشويش على الرأي العام واختلاق تفسيرات مفتعلة قد ينتج عنها المساس بحقوق الضحايا.

ونبهت المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات في ذات البلاغ، بأن دافعها الأول والأخير هو صون الحق –وللجميع- في إطار مؤسساتي واضح بعيدا عن التشكيك والمزايدات وعقلية المؤامرة، معبرة عن عميق ثقة المنظمة في القضاء المغربي الضامن الوحيد لكل من المحاكمة العادلة وحقوق النساء الضحايا.

وإلى أن يقول القضاء كلمته الفصل، تظل وفية لمنطلقها المبدئي والحقوقي القاضي بالترافع ضد كل أشكال العنف والحيف الممارس ضد النساء مؤكدة لهن استعدادها لجميع أشكال الدعم والتضامن المشروعين.