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مثيــر وبالفيــديو..السلاح بحفل زواج جماعــي

بتاريــخ : 3 مارس 2018 / 13:16 مثيــر وبالفيــديو..السلاح بحفل زواج جماعــي | دولي
مثيــر وبالفيــديو..السلاح بحفل زواج جماعــي
في سابقة من نوعها ومشهد غير عادي يقف عشرات الأشخاص داخل كنيسة راجين مباركة ''الرب'' ، وكل واحد منهم يقبض بيده على سلاحه الأوتوماتيكي، هذا المشهد يجسد الهوة في الولايات المتحدة بين المدافعين عن حرية

''شــوف تيفي''

في سابقة من نوعها ومشهد غير عادي يقف عشرات الأشخاص داخل كنيسة راجين مباركة ''الرب'' ، وكل واحد منهم يقبض بيده على سلاحه الأوتوماتيكي، هذا المشهد يجسد الهوة في الولايات المتحدة بين المدافعين عن حرية حمل السلاح، والمدافعين عن مراقبة أكثر صرامة لحمل السلاح.

وفي هــذا الصدد فالكنيسة المعنية هنا تتحدر من كنيسة الوحدة المعروفة باسم طائفة مون، التي يقودها هيونغ جين مون، أصغر أبناء الكاهن مون المتوفي سنة 2012، وتضم هذه الكنيسة حوالي مائتي مشارك، إضافة إلى عدد آخر غير محدد من التابعين في كوريا واليابان خاصة، يشاهدون الاحتفالات عبر الإنترنت.

وقبل يومين نظمت الكنيسة حفل زواج جماعي، شجع خلاله الابن مون حوالي 500 مدعو، على إظهار إرادتهم للدفاع عن عائلاتهم ودينهم، بجلب سلاح نصف آلي، من نوع أي آر-15، على أن يكون شاحن الذخيرة فارغا ومقفلا، تفاديا لوقوع أي حادث. وجراء بدعة حمل السلاح، فإن هذه الكنيسة تعطي الانطباع بأنها مليشيا مسلحة، حسب ما أوده موقع ''أورونيوز''.

هـــذا ويأتي هذا الاحتفال تزامنا مع عودة تلاميذ معهد باركلاند في فلوريدا إلى مقاعد الدراسة، بعد 15 يوم من إقدام تلميذ سابق على قتل 17 شخصا في إطلاق نار بواسطة سلاح أي آر-15. وقد تظاهر عدد من الأشخاص الرافضين لحمل السلاح أمام الكنيسة المعنية، رافعين لافتات كتب عليها: اعبدوا الله، لا الأسلحة.

 

 

شاهد: حفل زواج جماعي في كنيسة أمريكية..والحضور مدعون لحمل الأسلحة | Euronews

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شوف تيفي المغرب حفل زواج كنيسة

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