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هادشي اللي بقى.. شوفو شنو وقع لتلميذة حصلوا عندها المخدرات مخبياهم في الطابلية

بتاريــخ : 3 مارس 2018 / 12:57 هادشي اللي بقى.. شوفو شنو وقع لتلميذة حصلوا عندها المخدرات مخبياهم في الطابلية | حوادث و حقوق
هادشي اللي بقى.. شوفو شنو وقع لتلميذة حصلوا عندها المخدرات مخبياهم في الطابلية
ألقت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بالدورة إقليم برشيد، يوم الأربعاء المنصرم، القبض على تلميذة من إحدى المقاهي بتجزئة الوفاء بالدروة ضمن شبكة للاتجار في المخدرات في العاصمة الاقتصادية

شوف تيفي

ألقت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بالدورة إقليم برشيد، يوم الأربعاء المنصرم، القبض على تلميذة من إحدى المقاهي بتجزئة الوفاء بالدروة ضمن شبكة للاتجار في المخدرات في العاصمة الاقتصادية ومحيطها.

وحسب يومية الصباح في عددها الصادر نهاية الأسبوع الجاري، فإن العناصر الأمنية حجزت كمية مهمة من مخدر الشيرا بمحفظة التلميذة بالإضافة إلى إلقاء القبض على شريكها الذي يستغل ارتداءها وزرة المدرسة ويستعملها حمالة لكميات مهمة من المخدرات وترويجها بعدد من أحياء العاصمة الاقتصادية، وباغتت عناصر الدرك الملكي بالدروة مقهى بتجزئة الوفاء وأوقفت التلميذة وشريكها.

هذا وبعد إجراء تفتيش وقائي، حجزت بمحفظتها حوالي نصف كيلوغرام من الشيرا وهي في طريقها إلى البيضاء عبر امتطاء سيارة أجرة من الصنف الكبير وتبين لعناصر الدرك الملكي أن التلميذة قاصرة ما عجل باستدعاء والديها إذ تقطن بمنطقة درب السلطان بالبيضاء وتدرس بمستوى الثانية ثانوي تأهيلي بإحدى المؤسسات التعليمية لمديرية وزارة التربية الوطنية بعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، وكشفت للمحققين أنها تعمل حمالة للمشتبه به الآخر الموقوف، إذ يقتنيان كمية مهمة من المخدرات ويعملان على ترويجها بأحياء كثيرة بالبيضاء.

 

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شوف تيفي حوادث تلميذة وزرة مخدرات برشيد

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