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المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية تتـفاعل مع التلميــذ الذي أصيب بالجنون بسيدي سليمان .. وهــذه آخر التطورات | بوليتيك

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المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية تتـفاعل مع التلميــذ الذي أصيب بالجنون بسيدي سليمان .. وهــذه آخر التطورات

بتاريــخ : 3 مارس 2018 / 12:50 المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية تتـفاعل مع التلميــذ الذي أصيب بالجنون بسيدي سليمان .. وهــذه آخر التطورات | بوليتيك
المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية تتـفاعل مع التلميــذ الذي أصيب بالجنون بسيدي سليمان .. وهــذه آخر التطورات
أوضحت المديرية الإقـليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي بسيدي سليمان ، أنها واكبت آخر المستجدات والتطوات المتعلقة بـما سبق وتمت الاشارة إليه بــ'' تلميذ مجتهد هو الأول في

''شوف تيفي''

أوضحت المديرية الإقـليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي بسيدي سليمان ، أنها واكبت آخر المستجدات والتطوات المتعلقة بـما سبق وتمت الاشارة إليه بــ'' تلميذ مجتهد هو الأول في المدرسة حاصل على 17.87 أصيب بالجنون بسيدي سليمان ووالدته تتهم المدير'' .

وأضــافت المديرية الإقليمية للوزارة في توضيحها الذي توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه أنه وبمجرد علمها بالموضوع قامت وبشكل استعجالي بجميع الإجراءات القانونية والتربوية إذ تـكونت لجنة بتكليف من السيدة المديرة الإقليمية من أجل التحري والتقصي والوقوف على الحيثيات والملابسات المرتبطة بهــذه القضية.

وأكــدت أنه قد تم استقبال التلميذ وأمـه من طرف المديرة الإقليمية بمقر المديرية حيث أوضحت العائلة أنها تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام للملك ، وأكدت المديرية الإقليمية أن الأمور ستأخذ مجراها تربويا وإداريا ، كما تدخلت من أجل إيجاد طبيب مختص في الصحة النفسية وتقديــم ما يمكن من مساعدة من أجل استشفاء التلميذ وعودته لمقاعد الدراسة.

وأشارت مديرية سيدي سليمان أن الأمر الآن بيد القضــاء بعدما تقدمت الأسرة بالشكاية إلى الوكيل العام للملك ، والمديرية ستتابع الموضوع وفقا للقوانين المعمول بها ، وأنها إذ تؤكد على أن السلامة الجسدية والنفسية للتلميذات والتلاميذ وللأطر التربوية والإدارية خط أحمر .

هــذا وعبرت ''المديرية'' في ذات التوضيح أنها ترفض رفضا قاطعا كل الممارسات والسلوكات التي تسيء للمؤسسة التعليمية والمنظومة ككل ودورها التربوي بشكل عام.

 

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شوف تيفي المغرب المديرية الإقليمية وزارة سيدي سليمان

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