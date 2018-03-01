 هذه لائحة فريق الوداد الرياضي لمواجهة الدفاع الحسني الجديدي في قمة الدورة 19 ﻿
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هذه لائحة فريق الوداد الرياضي لمواجهة الدفاع الحسني الجديدي في قمة الدورة 19

بتاريــخ : 3 مارس 2018 / 12:41 هذه لائحة فريق الوداد الرياضي لمواجهة الدفاع الحسني الجديدي في قمة الدورة 19 | سبور
هذه لائحة فريق الوداد الرياضي لمواجهة الدفاع الحسني الجديدي في قمة الدورة 19
حدد فوزي البنزرتي مدرب الوداد الرياضي لائحة فريقه التي ستخوض مباراة الدفاع الحسني الجديدي اليوم السبت،برسم الدورة 19 من البطولة الاحترافية، حيث عرفت اللائحة غياب إبراهيم النقاش بسبب الإصابة.

''شوف سبور''

حدد فوزي البنزرتي مدرب الوداد الرياضي لائحة فريقه التي ستخوض مباراة الدفاع الحسني الجديدي اليوم السبت،برسم الدورة 19 من البطولة الاحترافية، حيث عرفت اللائحة غياب إبراهيم النقاش بسبب الإصابة.

وقام المدرب التونسي بالمناداة على كل من زهير العروبي وياسين الخروبي وأمين العطوشي ومحمد الناهيري والشيخ إبراهيما كومارا وعبد الحميد الكوتري ونعيم أعراب و عبد اللطيف نوصير ومحمد أولاد ورشيد حسني وعبدالرحيم السعيدي وجمال أيت بن يدر ووليد الكرتي وأنس الأصبحي وإسماعيل الحداد وأليخاندرو كينتانا وأيمن الحسوني وأمين تيغزوي وفيصل حدادي وشيسوم شيكاتارا.

ويذكر أن فريق الوداد الرياضي يحتل المركز السابع برصيد 25 نقطة، فيما يحتل الدفاع الحسني الجديدي، الرتبة الرابعة برصيد 29 نقطة.

 

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