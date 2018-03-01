النيران تلتهم مطعما متخصصا في بيع الدجاج المشوي بحي تغاث بفاس + فيديو ﻿

شب حريق مهول بأحد المحلات المُتخصصة في بيع الدجاج المشوي بحي تغاث-واد فاس ظهر يوم أمس الجمعة عقب اندلاع النيران بـ « باش » المحل.

شوف تيفي

شب حريق مهول بأحد المحلات المُتخصصة في بيع الدجاج المشوي بحي تغاث-واد فاس ظهر يوم أمس الجمعة عقب اندلاع النيران بـ « باش » المحل.

وحسب مصادر شوف تيفي، فإنها ليست المرة الأولى التي تندلع فيها النيران بالمحل المذكور حيث إنها المرة الثالثة التي يشهدها المحل نفسه .

هذا ولحسن حظ صاحب المحل، حل بسرعة فائقة رجال الوقاية المدنية بعين المكان من أجل إخماد الحريق، وذلك لكون أن الوقاية المدنية تتواجد بنفس الحي.

تجدر الإشارة، إلى أن الحريق لم يسفر عن إصابات، بل اقتصر ذلك عن خسائر مادية بسيطة لحقت بالمحل.