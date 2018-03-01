سعيد حسبان يخلف وعده للجامعة بخصوص عقد الجمع الاستثنائي ﻿

كشفت مصادر مطلعة، لـ''شوف سبور'' أن سعيد حسبان رئيس فريق الرجاء البيضاوي، أخلف وعده بعقد اجتماع مع اللجنة الثلاثية المعينة من طرف فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم،

''شوف سبور''

كشفت مصادر مطلعة، لـ''شوف سبور'' أن سعيد حسبان رئيس فريق الرجاء البيضاوي، أخلف وعده بعقد اجتماع مع اللجنة الثلاثية المعينة من طرف فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والتي تضم عبد الحق رزق الله، محمد جودار وحمزة الحجوي، الذي كان مقررا اليوم السبت، بخصوص عقد الجمع الاستثنائي، لانتخاب رئيس و مكتب مسير جديدين

وأضافت نفس المصادر، أن الرئيس الرجاوي سعيد حسبان، أسر لمقربيه، أنه سيؤجل الاجتماع الى وسط الأسبوع المقبل ، بسبب انشغاله بمباراة الرجاء الرياضي، ضد ''اف سي نواذيبو'' الموريتاني لحساب ذهاب الدور الأول من كأس الكونفدرالية الإفريقية.