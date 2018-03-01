 سعيد حسبان يخلف وعده للجامعة بخصوص عقد الجمع الاستثنائي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بعد قضية بوعشرين: المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات تشدد على ضرورة حماية حقوق الضحايا ورفض كل أشكال التشهير والمتاجرة | بوليتيك

بعد قضية بوعشرين: المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات تشدد على ضرورة حماية حقوق الضحايا ورفض كل

مثيــر وبالفيــديو..السلاح بحفل زواج جماعــي | دولي

مثيــر وبالفيــديو..السلاح بحفل زواج جماعــي

فيديو | الهداف المغربي يوسف العربي رجاوي | بووز

فيديو | الهداف المغربي يوسف العربي رجاوي

هادشي اللي بقى.. شوفو شنو وقع لتلميذة حصلوا عندها المخدرات مخبياهم في الطابلية | حوادث و حقوق

هادشي اللي بقى.. شوفو شنو وقع لتلميذة حصلوا عندها المخدرات مخبياهم في الطابلية

لبقولة تتسبب في تسمم عدة نساء بتازة | حوادث و حقوق

لبقولة تتسبب في تسمم عدة نساء بتازة

المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية تتـفاعل مع التلميــذ الذي أصيب بالجنون بسيدي سليمان .. وهــذه آخر التطورات | بوليتيك

المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية تتـفاعل مع التلميــذ الذي أصيب بالجنون بسيدي سليمان ..

النيران تلتهم مطعما متخصصا في بيع الدجاج المشوي بحي تغاث بفاس + فيديو | حوادث و حقوق

النيران تلتهم مطعما متخصصا في بيع الدجاج المشوي بحي تغاث بفاس + فيديو

بث مباشر : ريال مدريد - خيتافي / الدوري الاسباني | بووز

بث مباشر : ريال مدريد - خيتافي / الدوري الاسباني

بث مباشر : لاتسيو - يوفنتوس / الدوري الإيطالي | بووز

بث مباشر : لاتسيو - يوفنتوس / الدوري الإيطالي

مذكرات الزعماء تغني تاريخنا

سعيد حسبان يخلف وعده للجامعة بخصوص عقد الجمع الاستثنائي

بتاريــخ : 3 مارس 2018 / 12:28 سعيد حسبان يخلف وعده للجامعة بخصوص عقد الجمع الاستثنائي | سبور
سعيد حسبان يخلف وعده للجامعة بخصوص عقد الجمع الاستثنائي
كشفت مصادر مطلعة، لـ''شوف سبور'' أن سعيد حسبان رئيس فريق الرجاء البيضاوي، أخلف وعده بعقد اجتماع مع اللجنة الثلاثية المعينة من طرف فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم،

''شوف سبور''

كشفت مصادر مطلعة، لـ''شوف سبور'' أن سعيد حسبان رئيس فريق الرجاء البيضاوي، أخلف وعده بعقد اجتماع مع اللجنة الثلاثية المعينة من طرف فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والتي تضم عبد الحق رزق الله، محمد جودار وحمزة الحجوي، الذي كان مقررا اليوم السبت، بخصوص عقد الجمع الاستثنائي، لانتخاب رئيس و مكتب مسير جديدين

وأضافت نفس المصادر، أن الرئيس الرجاوي سعيد حسبان، أسر لمقربيه، أنه سيؤجل الاجتماع الى وسط الأسبوع المقبل ، بسبب انشغاله بمباراة الرجاء الرياضي، ضد ''اف سي نواذيبو'' الموريتاني لحساب ذهاب الدور الأول من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

سعيد حسبان الجامعة الملكية لكرة القدم شوف سبور

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

نيمار يواصل تحطيم الأرقام القياسية رغم الإصابة | سبور

نيمار يواصل تحطيم الأرقام القياسية رغم الإصابة

هذه لائحة فريق الوداد الرياضي لمواجهة الدفاع الحسني الجديدي في قمة الدورة 19 | سبور

هذه لائحة فريق الوداد الرياضي لمواجهة الدفاع الحسني الجديدي في قمة الدورة 19

ياجور يحتل الرتبة الأولى في تاريخ هدافي البطولة الاحترافية | سبور

ياجور يحتل الرتبة الأولى في تاريخ هدافي البطولة الاحترافية

الرجاء يراسل جنوى الإيطالي بسبب جواد الياميق | سبور

الرجاء يراسل جنوى الإيطالي بسبب جواد الياميق

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

إيلا بغيتي تْولي بوليسي..هاشنو خاصك دير | خارج البلاطو
منذ 18 دقيقة

إيلا بغيتي تْولي بوليسي..هاشنو خاصك دير

بالفيديو..اللحظات الأولى بعد انهيار سقف منزل على توأم بالدارالبيضاء..الناس خرجو عريانين و كيغوتو مع الفجر وهاشنو وقع | خارج البلاطو

بالفيديو..اللحظات الأولى بعد انهيار سقف منزل على توأم بالدارالبيضاء..الناس خرجو عريانين و كيغوتو مع الفجر وهاشنو وقع

بالفيديو..في أول تصريح بالدموع..انهيار والدة التوأم اللي طاح عليهم السقف ديال الدار فكازا..بنتي ماتت و شكون يرجعها ليا..شوفو أشنو وقع ليها | خارج البلاطو

بالفيديو..في أول تصريح بالدموع..انهيار والدة التوأم اللي طاح عليهم السقف ديال الدار فكازا..''بنتي ماتت و شكون يرجعها ليا''..شوفو أشنو وقع ليها

أحوال الطقس : 03 مارس 2018 | الطقس

أحوال الطقس : 03 مارس 2018

﻿

آخر المستجدات

بعد قضية بوعشرين: المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات تشدد على ضرورة حماية حقوق الضحايا ورفض كل أشكال التشهير والمتاجرة | بوليتيك
منذ 5 دقائق

بعد قضية بوعشرين: المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات تشدد على ضرورة حماية حقوق الضحايا ورفض كل

مثيــر وبالفيــديو..السلاح بحفل زواج جماعــي | دولي

مثيــر وبالفيــديو..السلاح بحفل زواج جماعــي

فيديو | الهداف المغربي يوسف العربي رجاوي | بووز

فيديو | الهداف المغربي يوسف العربي رجاوي

هادشي اللي بقى.. شوفو شنو وقع لتلميذة حصلوا عندها المخدرات مخبياهم في الطابلية | حوادث و حقوق

هادشي اللي بقى.. شوفو شنو وقع لتلميذة حصلوا عندها المخدرات مخبياهم في الطابلية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.